trinews.at / ALOHA SPORT Trainingslager Mallorca 2021

In den letzten Jahren hat sich das kleine, aber feine ALOHA SPORT und Trinews Trainingscamp auf Mallorca als perfekten Start in die neue Triathlon Saison etabliert. Auch im kommenden Jahr wollen wir wieder gemeinsam mit euch die Grundlagen für eine erfolgreiche Triathlon Saison legen. Eingeladen sind alle Triathleten, angehende Triathleten und Freunde die Spass am gemeinsamen Training haben.