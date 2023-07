Wenn du jemals das Pech hattest, bei einem Triathlon eine Strafe zu erhalten, hast du wahrscheinlich die 5 Phasen der “Trauer” durchlaufen:

Leugnen,

Wut,

Feilschen,

Depression und

Akzeptanz.

Aber eine Strafe bedeutet nicht unbedingt, dass das Rennen vorbei ist.

Die besten Athleten der Welt sind in der Lage, die Entscheidung eines Wettkampfrichters zu akzeptieren, ihre Denkweise anzupassen und positiv weiterzumachen.

Es gibt einige spezifische Strategien, mit denen du mit einer Strafe wie ein Profi umgehen kannst – und nein, das bedeutet nicht, dass du deine Ausrüstung in die Lavafelder werfen musst und dem Wettkampfrichter zuschreist, er brauche eine neue Brille (so verlockend das auch sein mag).

Die häufigsten Strafen

Windschattenfahren ist bei weitem die häufigste Strafe bei Triathlon-Veranstaltungen, aber es handelt sich nicht um die Art von Windschattenfahren, die du vielleicht denkst. Wir reden hier nicht von einem Athleten, der sich an das Hinterrad eines anderen heftet, um freie Fahrt zu bekommen. Vielmehr ist es so, dass ein Athlet vier statt sechs Längen hinter einem anderen Athleten fährt und glaubt, dass es ihm gut geht, weil die Leute um ihn herum den gleichen Abstand haben.

Die Regeln besagen, dass ein Athlet, sobald er in die Windschattenzone einfährt, die 12 Meter (6 Fahrradlängen) von der Vorderkante des Vorderrads bis zum hinteren Ende des Fahrrads misst, seine Vorwärtsbewegung beibehalten und den Überholvorgang innerhalb von 30 Sekunden abschließen muss. Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, in die Windschattenzone des vor einem fahrenden Radfahrers hineinzufahren und, anstatt zu überholen, rückwärts aus der Zone herauszufallen.

Die dritthäufigste Strafe erfolgt, wenn ein Sportler überholt wird, aber nicht aus der Windschattenzone zurückfällt, um den Abstand von sechs Fahrradlängen wiederherzustellen.

Die Quintessenz ist, dass man, wenn man überholt wird, den Überholenden gleich sechs Fahrradlängen ziehen lassen muss, bevor man versucht, sich wieder zu überholen.

Strafen wegen Windschattenfahrens führen zu einer gelben Karte oder einem Mehrminütigem Penalty, der im nächsten Strafzelt abgesessen werden muss. Ein Nichtanhalten führt zu einer Disqualifikation.

Eine weniger häufige Strafe ist das Blockieren, wenn ein Athlet nach links fährt und andere Fahrer in ihrem Vorankommen behindert. Blockieren führt ebenfalls zu einer gelben Karte und einem Penalty. Auf 15 Strafen für Windschattenfahren kommt eine Strafe für Blockieren.

Eine weitere Strafe betrifft das Überholen auf der rechten Seite oder das Überqueren der Mittellinie. Das Überholen auf der rechten Seite wird mit einer gelben Karte geahndet, das Überfahren der Mittellinie kann je nach Situation eine rote Karte oder eine Disqualifikation zur Folge haben.

Das Wegwerfen von Müll oder das Entsorgen von Gegenständen außerhalb der Littering Zones führt zu einer Disqualifikation. Außerdem führt die Annahme von unerlaubter Unterstützung in Form von Nahrung, Ausrüstung, … von außen zur Disqualifikation.

Kontrolliere deine Emotionen. Spare dir die Analyse für die Zeit nach dem Rennen auf.

Die besten Chancen, einen Rückschlag zu überwinden, hat man, wenn man sich auf die Dinge konzentriert, die man kontrollieren kann.

Die beste Vorgehensweise besteht darin, die Gefühle abzuschotten und die Gedanken auf den nächsten Teil des Rennens zu lenken. Packe jede Enttäuschung in eine mentale/emotionale Box, mit der du dich später befassen kannst, wenn sie keinen Einfluss auf das hat, was du im Moment machst.

Verschwende auch keine Zeit damit, dich mit einem Wettkampfrichter zu streiten. Das ist nicht nur respektlos, es ändert auch nichts an der Strafe. Ein Offizieller auf einem Motorrad ist nicht in der Lage, eine Strafe aufzuheben, also verschwende keine Zeit mehr mit Diskussionen.

Wenn man nicht um einen Spitzenplatz in der Altersklasse kämpft, ist es das Beste, es sein zu lassen und weiterzumachen. Aber für manche Athleten können 30 Sekunden oder 2 Minuten einen großen Unterschied ausmachen. Warten bis nach dem Rennen und bringe deinen Fall vor, wenn du etwas besonnener bist und mit dem leitenden Wettkampfrichter sprechen kannst.

Gegen Strafen, die eine “Ermessensentscheidung” erfordern, wie z. B. ein Verstoß gegen das Windschattenfahren, eine Blockade oder unsportliches Verhalten, kann kein Einspruch eingelegt werden.

Kenne die Regeln. Nutze deine Zeit im Strafzelt weise.

Wenn du auf der Radstrecke eine Strafe erhältst, musst du diese im nächsten verfügbaren Strafzelt absitzen. Lasse das nächste Strafzelt nicht aus, sonst riskierst du eine Disqualifikation. Strafen, die auf der Laufstrecke ausgesprochen werden, werden an Ort und Stelle oder im Lauf Strafzelt verbüßt.

Wenn du dich im Strafzelt befindest, überlege dir, wie du deine Zeit sinnvoll nutzen kannst. Altersklassenathleten dürfen Speisen und Getränke zu sich nehmen, die sie bei sich haben, aber sie dürfen keine Wartungsarbeiten am Fahrrad durchführen, die Ausrüstung ausziehen, um sich auf den Wechsel vorzubereiten, oder die Toilette benutzen, da sonst die Strafzeit gestoppt wird.

Nutze die Zeit sinnvoll und versuche, deine Einstellung zu ändern, denn das kann ducg völlig aus der Bahn werfen.

Passe deine Denkweise an. Verlagere den Fokus nach vorne.

Nutze die Zeit im Zelt, um dir den Wechsel und den Lauf vorzustellen und dich mental auf ein bisschen Extraarbeit beim Laufstart einzustellen. Das Rennen hört nie auf. Anstatt zurückzublicken und über das Geschehene nachzudenken, sollte man sich auf das nächste Ereignis konzentrieren. Stehe nicht wütend da und denke darüber nach, dass du es nicht verdient hast. Überlege stattdessen, was du tun kannst, um die Zeit aufzuholen und dir selbst zu helfen.

Die Fähigkeit, eine Strafe zu akzeptieren, ist das Zeichen eines reifen Sportlers, der seinen Mitstreitern und dem Rennpersonal Respekt entgegenbringt. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Wettkampfrichter nicht darauf aus sind, “dich zu kriegen”. Die Schiedsrichter tun nur ihr Bestes, um die Sicherheit der Athleten und ein faires Spielfeld zu gewährleisten.

Gehe das weitere Rennen langsam an. Hebe dir etwas für den Lauf auf.

Wenn du deine Strafe abgesessen hast, mache nicht den Fehler, deine Herzfrequenz und Leistung zu erhöhen, um “Zeit gutzumachen”. Gehe behutsam zu dem zurück, was du vor der Strafe gemacht hast, besonders wenn es ein kalter Tag ist und du dich wieder aufwärmen musst.

Nutze stattdessen den Rest der Fahrt, um einen Angriffsplan für den Lauf zu erstellen, bei dem alles passieren kann.

Letzten Endes kann man nicht vorhersagen, wie sich eine Strafe auf das Rennen auswirken wird. Man weiß nicht, welche Leistung man abrufen kann. Man weiß nicht, welche verrückten Dinge im Rennen des Konkurrenten vor sich gehen könnten. Hebe dir die Analyse für nach dem Rennen auf und mache dir Mut, dass du die Situation gut gemeistert hast, egal wie das Endergebnis ausfällt.