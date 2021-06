Von Vitamin D Tabletten über Magnesium Pulver und Kurkuma Kapseln bis zu Vitamin B12 Tropfen – immer mehr Menschen greifen im Alltag zu Nahrungsergänzungsmitteln. Doch was braucht mein Körper wirklich, welchen Anbietern kann ich vertrauen und welche Wechselwirkungen können bei all diesen Wirkstoffen entstehen? Das Kölner Food-Tech Startup Vejo löst diese Probleme mit seinem neuen Premium Produkt Vejo+. Die Besonderheit: Bis zu 40 personalisierte und ideal abgestimmte Mikronährstoffe stecken in nur einem leckeren Shake – immer und überall frisch zubereitet mit dem stylischen Vejo Mixer. Nach sechs Jahren Forschung mit Athleten, Ärzten und Ernährungswissenschaftlern launcht Vejo das Programm zur personalisierten Nahrungsergänzung für den Massenmarkt.

Vejo+ – Made for you

Die personalisierten Rezepturen basieren auf einem detaillierten Fragebogen, dessen Auswertung auf den Erkenntnissen einer langjährigen Zusammenarbeit mit Spitzensportlern und Unternehmern beruht. In nur 10 Minuten wird der individuelle Status Quo sowie die Wünsche und Ziele der Kunden im Detail aufgenommen. Diese Daten werden anschließend von Experten in eine individuell abgestimmte Rezeptur übersetzt. Die personalisierten Blends werden über drei Monate täglich eingenommen und enthalten hochwertige Polyphenole, Vitamine, Minerale, Aminosäuren und Extrakte in Apothekenqualität. Statt täglich eine Handvoll Pillen schlucken zu müssen, soll Vejo+ in nur einem leckeren Blend alles liefern, was der Körper braucht, um die Leistungsfähigkeit und Vitalität nachhaltig zu steigern.

„Maximale Performance erfordert individualisierte Methoden – nicht nur im Training, sondern auch bei der Ernährung. Mit Vejo+ habe ich eine Möglichkeit gefunden, personalisierte und evidenzbasierte Ernährung auf einfache Weise in meinen Alltag zu integrieren. Premium-Qualität, hochwertige Beratung und maximaler Komfort – Vejo hat gesunde Ernährung im Spitzensport revolutioniert“ – so Joachim Löw, Deutscher Fußball Bundestrainer und langjähriger Vejo+ Kunde.

Im Hintergrund läuft das Vejo+ Programm schon seit mehreren Jahren mit ausgewählten Persönlichkeiten. Durch enge individuelle Betreuung, regelmäßige Blutanalysen und ständige Evaluation der Rezepturen, konnte das Team von Vejo eine optimale Datengrundlage schaffen, um nun den Markt mit ihrem Premium-Produkt zu durchdringen.