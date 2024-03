Daniela Ryf wird 2024 ihre letzte Saison als professionelle Triathletin bestreiten. Die 36-jährige Solothurnerin und zehnfache Weltmeisterin auf der Lang- und Kurzdistanz will sich künftig neuen Projekten widmen. Damit verabschiedet sich nicht nur eine grossartige Sportlerin, sondern eine Legende, die die Geschichte des Triathlons neu geschrieben hat.

Für Daniela Ryf geht eine beeindruckende und lange Karriere nach 24 Jahren Spitzensport zu Ende. «Mit gemischten Gefühlen verkünde ich heute meinen Rücktritt. Nach vielen Jahren voller Fokus und Hingabe für diesen Sport, ist es für mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Stolz kann ich sagen, dass ich alles erreicht habe, wovon ich je geträumt habe. Mit dem zehnten WM-Titel im Jahr 2021 und dem Weltrekord im vergangenen Jahr habe ich meinen grössten Erfolgen noch die Krone aufgesetzt. Ein Jahr nach diesen Meilensteinen aufzuhören ist für mich ein schöner Abschluss», so Daniela Ryf.

Planung der Abschiedssaison

Die Planung für die Abschiedssaison steht in den Grundzügen fest. Daniela Ryf wird an der neuen WM-Serie von der PTO (Professional Triathletes Organisation), der T100-Serie, teilnehmen. «Ich möchte diese Saison noch mein Bestes geben, ein grosses Rennen gewinnen und diese geniessen. Mit der T100-Serie und den Ironman Weltmeisterschaften in Nizza habe ich mit hochrangigen Rennen ein spannendes Jahr vor mir.»

Ryf hat bewusst ein Jahr mit vielen Rennen gewählt, damit sie mit möglichst vielen Fans ihr Abschiedsjahr teilen kann. «Es ist Zeit für etwas Neues. Ich habe es geliebt, jeweils das Beste aus mir herauszuholen. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich erleben und erreichen durfte. Ich habe grossartige Menschen kennengelernt und Freunde fürs Leben gefunden. Dieser Sport hat mir wahnsinnig viel gegeben und gelehrt.»

Daniela Ryf plant weiterhin aktiv zu sein, freut sich aber, nicht mehr dreimal am Tag zu trainieren. «Ich werde nicht von der Bildfläche verschwinden. Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren sich zu bewegen und aktiv zu sein.» Mit bestehenden und neuen Partnern tüftelt Daniela bereits an neuen Projekten. Die meisten Gespräche drehen sich darum, Menschen Freude und Motivation an der Bewegung zu vermitteln. «Es liegt so viel Neues und Aufregendes in der Zukunft, ich freue mich darauf.»

Provisorischer Wettkampfkalender 2024 (Änderungen vorbehalten)

8.3.2024 T100 Triathlon World Tour: Miami

21.4.2024 Ironman South Africa

8./9.6.2024 T100 Triathlon World Tour: Kalifornien

28./29.7.2024 T100 Triathlon World Tour: London

22.9.2024 Ironman Weltmeisterschaften Nizza

19.10.2024 T100 Triathlon World Tour: Las Vegas

17.11.2024 T100 Triathlon World Tour: Dubai

30.11.2024 T100 Triathlon World Tour: Grand Final

Daniela Ryf Ironman-Ikone