Der Triathlon in Ober-Grafendorf zählt zu den traditionellen Saison-Auftakten in der heimischen Triathlon-Szene. Lange Zeit waren die Startplätze binnen weniger Minuten ausgebucht. Die Athleten haben 2024 zwar länger Zeit für eine Anmeldung, sollten sich aber auch rasch zu dieser Traditionsveranstaltung anmelden.

Bei der 37. Auflage am 11. Mai gibt es wieder ein ermässigtes Nenngeld für Athleten in den Klassen Jugend, Junioren und Schüler. Insgesamt werden 900 € an Preisgeld an die schnellste Athleten über die Olympische Distanz ausgeschüttet.

Nur eine Woche später geht es dann in Oberösterreich beim ALOHA TRI Steyregg zur Sache.

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Internetseite der Veranstalter.