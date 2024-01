Kraigersee statt Thiersee

Nachdem für den Thiersee Triathlon kein Ausweichtermin gefunden werden konnte (und an diesem Wochenende die U23/Junioren-EM in der Türkei stattfindet), wurde, nach einem Lokalaugenschein beim zweiten Bewerber um die Ö(ST)M auf der Sprintdistanz, nunmehr einstimmig die Meisterschaft an den Kraigersee Triathlon am 17.08.2024 vergeben.

Premiere für Aquabike-ÖM

Erstmals in der Geschichte des Verbandes werden auch im Aquabike österreichische Meisterschaften ausgetragen. Diese werden, wie auch die Ö(ST)M auf der Triathlon Mitteldistanz, im Rahmen der Challenge St. Pölten am 26. Mai 2024 ausgetragen. Für Damen und Herren gibt es jeweils drei Wertungsklassen (M/W bis 39, 40-59 und 60+).