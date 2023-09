Apple hat gestern die Apple Watch Ultra 2 vorgestellt, mit neuen Features für die leistungsfähigste und robusteste Smartwatch von Apple und einem bedeutenden Meilenstein für den Umweltschutz.

Die Apple Watch Ultra 2 kommt mit allen Funktionen, die Nutzer an der Ultra lieben, sowie dem leistungsstarken neuen S9 SiP, einer magischen neuen Doppeltipp Geste, dem hellsten Apple Display aller Zeiten, einem erweiterten Höhenbereich, On-Device Siri, Genaue Suche für das iPhone und fortschrittlichen Features für Abenteuer im Wasser.

Die Apple Watch Ultra 2 läuft mit watchOS 10. Es bringt überarbeitete Apps, den neuen Smart Stapel, neue Erlebnisse fürs Radfahren und Features zum Erkunden der freien Natur sowie ein neues Zifferblatt – Modular Ultra. Auch mit all den neuen Weiterentwicklungen hat die Apple Watch Ultra 2 die gleiche Batterielaufzeit von 36 Stunden bei normaler Nutzung und bis zu 72 Stunden im Stromspar­modus.

Leistungsstarker neuer S9 SiP

In der Apple Watch Ultra 2 arbeitet mit dem komplett neuen S9 SiP ein speziell entwickelter Apple Chip. Der bisher leistungsstärkste Chip in einer Apple Watch ermöglicht systemweite Verbesserungen und komplett neue Features, darunter eine neue Doppeltipp Geste und On-Device Siri mit der Möglichkeit, Gesundheitsdaten sicher abzurufen und zu protokollieren. Die Apple Watch Ultra 2 verfügt außerdem über eine neue 4-Core Neural-Engine, die maschinelle Lernaufgaben bis zu doppelt so schnell verarbeiten kann wie die ursprüngliche Apple Watch Ultra.

Doppeltipp Geste

Innovationen wie die Digital Crown und die Taptic Engine — zusammen mit Gesten wie Tippen, Streichen, Heben des Handgelenks und Abdecken zum Stummschalten — ermöglichen eine einfache und intuitive Bedienung der Apple Watch. Nutzer:innen können die Apple Watch Ultra 2 einfach mit der neuen Doppeltipp Geste steuern, mit nur einer Hand und ohne das Display zu berühren. Durch zweimaliges Zusammentippen des Zeigefingers und des Daumens lassen sich viele der gängigsten Aktionen ganz bequem mit derselben Hand ausführen, an der die Apple Watch Ultra 2 getragen wird. Per Doppeltipp lässt sich außerdem vom Zifferblatt aus dem Smart Stapel aufrufen – ein weiterer Doppeltipp scrollt anschließend durch die Widgets im Stapel.