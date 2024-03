Morgen Freitag findet in Abu Dhabi (VAE) der Auftakt zur sechs Rennen umfassenden World Triathlon Championship Series 2024 statt. Mit Lisa Perterer, Tanja Stroschneider und Luis Knabl sind drei Österreichermit dabei, die sich im Olympiajahr einer ersten Standortbestimmung im hochkarätigsten besetzen Starterfeld stellen und Punkte, für die noch bis Ende Mai andauernden Olympia-Qualifikation holen möchten. Auf der Formel 1 Strecke startet wenige Stunden zuvor auch Para-Ass Flo Brungraber beim Para-Weltcup in seine Saison.

Fix ist nix – aber auf der “Road to Paris” können derzeit bei den Damen Lisa Perterer und Julia Hauser und bei den Herren Alois Knabl und Tjebbe Kaindl den Fokus langsam auf Paris legen.

Nur mehr acht mögliche Rennen stehen auf der zweijährigen „Road to Paris“ für die weltweit besten Triathleten auf dem Programm, ehe am 27. Mai die je 55 Starterer für die Triathlonbewerbe der 33. Olympischen Spiele feststehen.

Ein hochkarätiges davon ist der World Triathlon Championship Series (WM-Serie) Auftakt in Abu Dhabi morgen Freitag. Die besten Athleten haben sich zu einem ersten Kräftemessen angesagt. Unter ihnen auch die drei ÖTRV-Athleten Lisa Perterer, Tanja Stroschneider und Luis Knabl. Während Stroschneider mit einem 3. Platz vom Afrikacup in Maselspoort anreiste, werden Perterer und Knabl in Abu Dhabi in die Saison starten. Zu absolvieren gilt es auf dem Rundkurs des Yas Marina Circuit, wo sonst die Formel 1 Boliden ihre Runden drehen, eine Sprintdistanz über 750m Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen.

Über die gleiche Distanz wird zuvor auch der Paralympics-Silbermedaillengewinner von Tokio, Florian Brungraber, in seine Saison starten. „Es ist ein guter Check vom Wintertraining raus und ich sehe, wo ich im Vergleich zum letzten Jahr stehe (Anmerkung: es ist sein vierter Start in Abu Dhabi). Das Material funktioniert gut und ich bin fit. Dennoch wäre danach noch genügend Zeit, um im Training oder beim Material reagieren zu können“, kommt Brungraber der frühe Termin gelegen. Auch wenn er sehr gut auf seiner „Road to Paris“ für eine erneute Paralympics-Qualifikation liegt, geht es für den Mühlviertler um gute und wichtige Qualifikationspunkte.