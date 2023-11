Mit den Trainingsjahren sammeln sich bei Athleten jede Menge Trainingsdaten an. Zahlreiche davon nutzen eine Garmin Sportuhr und haben die Daten in Garmin Connect gespeichert. Mit der Apple Watch Ultra 2 brachte Apple eine Sportuhr auf den Markt, die immer mehr Läufer und Triathleten anspricht. Ähnlich wie die Messenger Dienste können auch die Trainingstagebücher nicht direkt miteinander kommunizieren. Es bedarf eines kleinen Helfers in Form der App “RunGap” um unterschiedliche Trainingstagebücher miteinander zu synchronisieren.

Die Software ist für Apple (Mac | iOS | iPad OS) erhältlich.

Verbinde dein Garmin Connect-Konto

Um dein Garmin Connect-Konto zu verbinden, wählen “Konten und Einstellungen” aus dem Menü oben links und dann “Garmin Connect”. Gebe anschließend deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und wähle “Anmelden”. RunGap verbindet sich jetzt sicher mit deinem Konto und fragt, ob du deine Aktivitäten und deinen News-Feed aktualisieren möchtest. Wenn du “Aktualisieren” wählst, beginnt RunGap sofort mit dem Importieren deiner Aktivitäten und einer Liste der Aktivitäten deiner Garmin Connect-Verbindungen. Du kannst auch “Deaktivieren” wählen, um den Import zu deaktivieren, falls du die Einstellungen anpassen musst oder die Verbindung einfach im Modus “Nur Schreiben” belassen möchtest. Du kannst den Import später jederzeit nach deinen Wünschen aktivieren und deaktivieren.

Importieren von Aktivitäten aus Garmin Connect

RunGap beginnt automatisch mit dem Abrufen deiner Aktivitäten im Hintergrund, sobald du dein Konto verbunden hast. Diese werden bald in der Liste “Aktivitäten” angezeigt (wähle “Aktivitäten” aus dem Menü). Wenn die anfängliche Synchronisierung abgeschlossen ist, kannst du neue Aktivitäten von Garmin Connect abrufen, indem du die Liste nach unten ziehst oder auf die Schaltfläche zum Aktualisieren in der oberen rechten Ecke in den Listen “Aktivitäten” oder “Freundes-Feed” tippst.

Bitte beachte, dass RunGap doppelte Aktivitäten basierend auf der Startzeit automatisch überspringt.

Apple Health Aktivitäten auf Garmin Connect teilen

Du kannst eine einzelne Aktivität direkt auf Garmin Connect hochladen, indem du sie in der Liste “Aktivitäten” öffnest, auf die Schaltfläche “…” in der oberen rechten Ecke tippst und “Teilen” auswählst. Dadurch wird eine Seite geöffnet, auf der du die Aktivität für einen oder mehrere der beliebtesten Dienste, einschließlich Garmin Connect, zusammen mit einer optionalen Nachricht freigeben kannst. Wenn die Aktivität bereits auf Garmin Connect vorhanden ist, werden nur der Titel und der Aktivitätstyp aktualisiert.

Auf ähnliche Weise kannst du alle deine Aktivitäten direkt auf Garmin Connect hochladen, indem du “Teilen und exportieren” aus dem Menü oben links und dann “Garmin” auswählst. RunGap lädt dann alle auf Garmin Connect fehlenden Aktivitäten hoch und aktualisiert die Titel und Aktivitätstypen für die anderen. Dies kann beim ersten Mal eine Weile dauern, aber RunGap überspringt automatisch zuvor hochgeladene Aktivitäten, die nicht geändert wurden, sodass nachfolgende Exporte viel schneller abgeschlossen werden.

Wenn du eine Auswahl an Aktivitäten hochladen musst, kannst du über das Menü “…” oben rechts einen Filter festlegen, um Workouts innerhalb eines bestimmten Zeitraums, mit einem bestimmten Typ usw. auszuwählen. Wähle als Nächstes “Filter verwenden” und dann “Teilen” aus dem Menü “…” oben rechts, um nur die Workouts zu teilen, die dem Filter entsprechen.

Schließlich kannst du die automatische Freigabe verwenden, um neue Workouts freizugeben, wenn sie aus anderen Diensten importiert werden.

Exportieren von Garmin Connect-Aktivitäten in Apple Health

Ähnlich wie beim Teilen deiner Aktivitäten auf Garmin Connect kannst du importierte Aktivitäten von Garmin Connect direkt an andere Dienste wie Strava, Apple Health, … weitergeben. Du kannst auch einzelne oder alle Aktivitäten in Standardformaten wie TCX oder GPX exportieren und diese entweder direkt an andere Apps oder über Dropbox oder E-Mail übertragen.

Kosten

Für die Export Funktionen ist ein “Swag Bag” – ein Abomodell – erforderlich. Die Kosten belaufen sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels auf 9,99 € pro Jahr oder 3,99 € für drei Monate.