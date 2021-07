Robert Gorgos, als Ernährungsberater betreuen Sie Profi-Teams in verschiedenen Sportarten – nun haben sie unter dem Label „Ministry of Nutrition“ eigene Sportnahrung entworfen. Wie kommen die Produkte an?

Wenn Top-Athleten wie Julia Hauser die Olympia-Quali schaffen und uns das Feedback geben, dass unsere Produkte ihnen die nötige Energie geliefert haben, freut uns das einfach riesig. Julia hat rund um das entscheidende Rennen in Yokohama auf unsere Kohlenhydratgetränke SLOW CARB, POWER CARB und den PORRIDGE BAR gesetzt.

Auch Weltklasse-Triathletin Laura Philipp bezeichnet SLOW- und POWER CARB als ‚Game-Changer‘, was effektive und optimal verträgliche Trainings- und Wettkampfverpflegung angeht.

In jeder Ausdauersportart sind inzwischen Top-Athleten auf Ministry of Nutrition umgestiegen, und auch von Hobby-Triathleten bekommen wir viel positives Feedback.

Wie lautet die Philosophie hinter Ihren Produkten? Was macht sie besonders?

Mein Grundsatz lautet: ‚Die Natur hat immer Recht‘. Die Produkte enthalten nichts, was nicht unbedingt enthalten sein muss – zum Beispiel keine künstlichen Aroma- oder Konservierungsstoffe, die den Magen unnötig belasten und die Darm-Flora langfristig schädigen.

Es ist nur das drin, was der Körper für Top-Leistungen wirklich braucht: Sämtliche Getränke-Pulver und Riegel enthalten natürliche, hochwertige Inhaltsstoffe in optimaler Zusammensetzung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Im Sinne unserer Natur ist mir ebenso die umweltschonende Herstellung in Deutschland wichtig, zudem lassen wir je verkauften Beutel einen Baum im Regenwald pflanzen.

Auf welchen Athleten-Bedürfnissen ist die Produktpalette ausgelegt?

Die Produkte unterstützen die Athleten gezielt beim Erreichen ihrer jeweiligen Ziele im Training und Wettkampf.

Zum Beispiel triggert SLOW CARB effektiv den Fettstoffwechsel bei längeren Ausdauer-Einheiten. FAST CARB hingegen liefert schnelle Energie, die ich u.a. beim Intervalltraining brauche. Die Regeneration nach dem Training beschleunigen der RECOVERY SHAKE oder RECOVERY 8. Bei einem Wettkampf bietet POWER CARB die Möglichkeit, problemlos bis zu 80g KH/h aufzunehmen.

Abgerundet wird die Produktpalette von unseren PORRDIGE BARS – die kraftvollen Riegel für Zwischendurch.

Gerade im täglichen Gebrauch ist die Verträglichkeit immer wieder ein wichtiges Thema…

Absolut, deshalb halten wir all unsere Produkte hypoallergen – sie sind vegan, laktose-, gluten- & sojafrei. Somit werden sie auch bei Unverträglichkeiten und Darmschwierigkeiten außerordentlich gut vertragen. Auch enthalten die Produkte nahezu keine zahnschädigende Zitronensäure.

Die in hohen Mengen enthaltenen Echtfrucht-Extrakte dagegen wirken antioxidativ und stärken das Immunsystem. Und der natürliche, dezente Frucht-Geschmack macht die Produkte so lecker, dass man einfach Lust hat, energiegeladen in jedes Training zu starten.

Zudem für unsere Profi-Athleten wichtig: Jede Produkt-Charge steht auf der „Kölner Liste“ und ist somit auf Dopingsubstanzen getestet.

Viele Tipps & Tricks zur richtigen Ernährung im Triathlon gibt's zudem im „Online-Trainingscenter" von Ministry of Nutrition unter training.ministry-of-nutrition.de. Unter anderem verrät Laura Philipp, wie ihre optimale Wettkampf-Vorbereitung aussieht!