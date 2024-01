Tokio-Silbermedaillengewinner Florian Brungraber befindet sich seit 23. Dezember auf Fuerteventura, um an seiner Form für die kommende Saison zu feilen. Eine Saison, die mit den Paralympics Anfang September in Paris ihr Highlight haben wird. Im und um das Playitas Resort sammelt der Oberösterreicher unter idealen Bedingungen, viele Schwimm- und vor allem Radkilometer am Handbike für eine gute Grundlagenausdauer.

Nach einer erfolgreichen Saison mit WM-Bronze (trotz Raddefekt), EM-Silber, drei Para-Weltcupsiegen und dem insgesamt vierten Staatsmeistertitel ist Brungraber nach einer kurzen Off-Season wieder voll im Aufbau für 2024. „Wir haben das Training hier gut zwischen aktiver Belastung und Regeneration dosiert“, so Brungraber, der gemeinsam mit Lebensgefährtin Sabine viele Einheiten abspult. Durch die Ortskenntnis, die beide mittlerweile auf der kanarischen Insel haben, lassen sich die Radeinheiten zudem noch effizienter umsetzen.

Noch bis 6. Jänner wird jetzt unter der spanischen Sonne geschwitzt, ehe es wieder zurück nach Österreich geht. Der Plan bis zu den paralympischen Spielen am 2. September und darüber hinaus steht für den Oberösterreicher bereits fest: Nach einer ersten Standortbestimmung beim Weltcup in Abu Dhabi (VAE) im März, folgt wenige Wochen später traditionell die Teilnahme am Oberbank Linz Marathon. Als Botschafter der Wings for Life Stiftung steht der Mühlviertler Anfang Mai dann beim Wings for Life Run am Start. Danach folgen mit dem Weltcup in Besançon (FRA) und dem mit Sicherheit stark besetzten Para Series Bewerb in Swansea (GBR) zwei wichtige internationale Rennen in Hinblick auf Paris.

Nach den Staatsmeisterschaften, welche in der Schweiz ausgetragen werden, folgt ein letzter Trainingsblock für das große Highlight in der französischen Hauptstadt. Mit der Europa- und Weltmeisterschaft Ende September bzw. Ende Oktober stehen danach noch zwei Medaillenentscheidungen auf dem Programm. „Die kommende Saison wird sicher fordernd, aber ich bin bereit!“, freut sich Brungraber auf seine sportlichen Herausforderungen 2024.

Brungrabers “Road to Paris”

08.03. Para-Weltcup Abu Dhabi (VAE)

07.04. Oberbank Linz Marathon

05.05. Wings for Life Run

15./16.06. Para-Weltcup Besancon (FRA)

23./24.06. Para Series Swansea (GBR)

07.07. Österreichische Para-Staatsmeisterschaften Nottwil (SUI)

02.09. Paralympics Paris

Weitere Medaillenentscheidungen

21.-22.09. Para-EM Vichy (FRA)

17.-20.10. Para-WM Malag