Nach der Premiere am 30. Dezember 2023 ist der 2023 IRONMAN World Championship Dokumentarfilm jetzt weltweit auf YouTube verfügbar. Das jährliche IRONMAN World Championship Spezial dokumentiert das Gipfelereignis des Triathlons, das zum ersten Mal in der 45-jährigen Geschichte der Veranstaltung an zwei getrennten Orten stattfand, als die Männer am 10. September in Nizza, Frankreich, und die Frauen am 14. Oktober in Kona, Hawaii, antraten.

Tausende Athleten aus der ganzen Welt überquerten ihre Ziellinien in Nizza und Kona und läuteten eine neue, nicht unumstrittene Ära der IRONMAN World Championship ein. Der Langzeit-Dokumentarfilm ist jetzt als fünfteiliges Special kostenlos auf IRONMANs YouTube-Kanal erhältlich: EP 1: The World Stage, EP 2: The Swim, EP 3: The Bike, EP 4: The Run und EP 5: The Finish Line. In Summe befasst sich der Dokumentarfilm mit der lebendigen Geschichte und Entwicklung dieses ikonischen Ausdauerevents und zeigt gleichzeitig die Profile von erstaunlichen Athleten, die diesen jährlichen Dokumentarfilm zu einem traditionell inspirierenden Erlebnis für Triathleten und Sportfans auf der ganzen Welt gemacht haben. Erstmalig erfolgte die Ausstrahlung nicht auf NBC.

Seit seiner Gründung 1978 hat der IRONMAN World Championship Triathlon nicht nur die unvergleichliche körperliche Leistungsfähigkeit und den anhaltenden Antrieb der Top-Ausdauersportler der Welt demonstriert, sondern auch einige der inspirierendsten und wirkungsvollsten Geschichten über Beharrlichkeit und Widerstandsfähigkeit von Altersgruppenathleten und alltäglichen Menschen, die an ihrer Seite antreten.

Im Folgenden findest du einen Überblick über die Hauptgeschichten der 2023 IRONMAN World Championship:

Lucy Charles-Barclay (GBR) jagt einen Titel, der ihr seit vier vorherigen zweiten Plätzen beim Höhepunkt des Triathlons entgangen ist.

Sam Laidlow (FRA) will seine Leistung als Zweiter nach 2022 verbessern, um der jüngste Gewinner des IRONMAN World Championship in der 40-jährigen Geschichte der Veranstaltung zu werden und Frankreich seinen ersten Weltmeistertitel zu schenken.

Els Visser (NLD), die ein Schiffbruch überlebte und später professionelle Triathletin und zweifache IRONMAN-Siegerin wurde, will ihren Namen beim ersten rein weiblichen IRONMAN World Championship einprägen.

Cam Wurf (AUS), ein erfahrener Profi, der einen Multisport-Kalender zwischen IRONMAN-Rennen und Profiradfahren mit Team INEOS Grenadiers teilt, setzt sich ehrgeizige Ziele, um seinen ersten IRONMAN World Championship Titel in Nizza, Frankreich, zu erringen.

Nadine Hunt (AUS) will die erste indigene australische Frau werden, die am IRONMAN World Championships in Kona, Hawaii, teilnimmt und ihn beendet.

Nachdem er die Welt bereist hatte und sich zehn Jahre lang in den Küchen von Gordon Ramsay und Daniel Boulud durchgearbeitet hatte, bevor er die erste Staffel von “Top Chef Canada” gewann, will Dale Mackey (CAN) das prestigeträchtige IRONMAN World Championship in Nizza, Frankreich, beenden.

Cyril Del Pistoia (FRA) wurde 2012 eine schwere Form der akuten Leukämie diagnostiziert und wurde mit einer sehr geringen Überlebenschance in die Klinik eingeliefert. Cyril reiste im September in seine Geburtsstadt Nizza, Frankreich, um an der IRONMAN World Championship teilzunehmen, um zu beweisen, dass alles möglich ist.

Die 2023 IRONMAN World Championship Dokumentation wurde mit 12 Handkameras und zwei Unterwasserkameras aufgenommen. Für die Luftaufnahmen sorgten fünf Drohnen und zwei Hubschrauber. Alle 20+ Kameras fingen die Magie des IRONMAN World Championship Triathlons ein, um den Zuschauern einen Platz in der ersten Reihe bei diesem Höhepunkt des Triathlons zu bieten.

Seit der ersten IRONMAN World Championship Dokumentation im Jahr 1991 hat die Show 54 Sports Emmy Nominierungen und 16 Sports Emmy Award Siege erhalten.