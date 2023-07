Es ist schon erstaunlich, was die Minicomputer, die wir an unseren Handgelenken tragen, alles können. Allzu oft nutzen wir jedoch nicht die Vorteile des GPS und anderer Technologien, die in den GPS-Uhren, die wir tragen, integriert sind. Viele Menschen fühlen sich von der Apple Watch wegen ihrer Smartwatch-Funktionen angezogen, aber die neuesten Versionen und Updates liefern so viele Gesundheits- und Fitnessdaten, dass sie zu einer immer beliebteren Option für ernsthafte Triathleten und Läufer werden.

Dank des neuesten watchOS 9-Updates für die Apple Watch bietet die Workout-App jetzt mehr Messwerte, die dein Training verbessern und dir helfen können, deine Laufziele zu erreichen. Während die Apple Watch Ultra mit ihrem großen Bildschirm, der langen Akkulaufzeit und der zusätzlichen “Action”-Taste die Trainingserfahrung verbessert, können auch andere Apple Watch-Modelle, die auf das neue Betriebssystem aktualisiert wurden, diese Trainingserfahrung bieten.

Laufformdaten

Zusätzlich zu Tempo, Distanz und Zeit kann deine Apple Watch jetzt auch Daten zu folgenden Punkten liefern:

Vertikale Oszillation : Wie viel du dich bei jedem Schritt vertikal bewegst. Wenn die Zahl hoch ist, könnte das bedeuten, dass du Energie aufwendest, um dich in die Luft zu stemmen, anstatt dich vorwärts zu bewegen. Ist der Wert niedrig, könnte es sein, dass du zu viel schlurfst und nicht genug Federung aus jedem Schritt holst.

: Wie viel du dich bei jedem Schritt vertikal bewegst. Wenn die Zahl hoch ist, könnte das bedeuten, dass du Energie aufwendest, um dich in die Luft zu stemmen, anstatt dich vorwärts zu bewegen. Ist der Wert niedrig, könnte es sein, dass du zu viel schlurfst und nicht genug Federung aus jedem Schritt holst. Schrittlänge : Die Länge deines Laufschritts. Ein längerer Schritt bedeutet in der Regel schneller, aber ein zu langer Schritt (Überschritt) kann weniger effizient sein und zu Verletzungen führen.

: Die Länge deines Laufschritts. Ein längerer Schritt bedeutet in der Regel schneller, aber ein zu langer Schritt (Überschritt) kann weniger effizient sein und zu Verletzungen führen. Bodenkontaktzeit : Wie lange deine Füße auf dem Boden sind. Je kürzer deine Bodenkontaktzeit ist, desto effizienter läufst du.

: Wie lange deine Füße auf dem Boden sind. Je kürzer deine Bodenkontaktzeit ist, desto effizienter läufst du. Power: Wenn du deine Laufleistung im Auge behältst, kannst du dein Tempo bei Rennen und Trainingseinheiten besser bestimmen.

Bildschirm-Metriken

Du kannst deine Daten jederzeit nach dem Training überprüfen, aber du kannst auch während dem Laufen die Ansichten anpassen. Du kannst die Trainingsansichten so anpassen, dass du fünf verschiedene Metriken auf einem Bildschirm sehen kannst. Zu den neuen Messwerten, die du dem Bildschirm hinzufügen kannst, gehören

Höhe: Der Höhenmesser in der Apple Watch kann deinen Anstieg und deine aktuelle Höhe anzeigen.

Abschnitte und Zwischenzeiten: Mit einem kurzen Druck auf die Aktionstaste kannst du ein Segment deines Trainings erstellen. Mit der digitalen Krone kannst du durch die Segmente blättern, um sie während des Laufens zu sehen.

Benutzerdefinierte Workouts

Es ist ganz einfach, ein benutzerdefiniertes Training mit Distanz- oder Zeitzielen einzurichten. Während des Laufs gibt die Uhr sowohl haptisches als auch sprachliches Feedback, um dir mitzuteilen, wann du zwischen Intervall und Erholung wechseln solltest.

Pacing und Rennen

Du kannst eine Distanz und eine Zielzeit festlegen und dann die Pacer-Funktion der Apple Watch nutzen, um dich während des Laufs benachrichtigen zu lassen, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Bei Trainings, die du schon einmal absolviert hast, kannst du dich auch mit früheren Leistungen messen – du erhältst dann Benachrichtigungen, wenn du vor oder hinter deiner früheren Leistung liegst.

Wusstest du schon?

Wenn du zwei beliebige Tasten drückst, wird das Training automatisch unterbrochen oder fortgesetzt.

Anhand der Daten von Apple Maps erkennt deine Apple Watch automatisch, wann du eine Laufbahn erreichst. Sie fragt, in welcher Spur du läufst, und zählt deine absolvierten Runden.

Da Apple der Apple Watch immer mehr Funktionen hinzufügt, wird sie für ernsthafte Triathleten zu einer immer besseren Option.