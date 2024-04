Für den Triathlonlandkreis Roth ist dies eine erneute Auszeichnung. Das Rennen am 7. Juli wird komplett im TV und im Livestream im BR Fernsehen übertragen. Dazu sendet die ARD insgesamt 50 Minuten des Finales im Männer- und Frauenrennen im Ersten.

Das BR Fernsehen sendet am 7. Juli ab 6.15 Uhr live bis zum Zieleinlauf der Damen im linearen TV sowie durchgängig im Livestream auf BR24Sport.de und sportschau.de. Zusätzlich berichtet der BR den ganzen Renntag sowie in den Tagen rund ums Rennen auf all seinen Kanälen vom Radio bis zu den Social Media Angeboten vom Triathlonspektakel in Roth.

Das publikumsstarke bundesweite Programm zeigt den Showdown des Männer- und Frauenrennens von 13.50 bis 14.20 Uhr und 14.40 bis 15.00 Uhr.

„Ganz besondere Auszeichnung“

Kathrin Walchshöfer-Helneder vom TEAMCHALLENGE ist enorm dankbar über das Engagement: „Wir sind stolz und glücklich, dass mit dem BR Fernsehen auch Das Erste die packenden Emotionen aus Roth auf ihren Kanälen nach Deutschland und die Welt transportiert. Gerade in einem Jahr mit einer Fußball-EM im eigenen Land ist das eine ganz besondere Auszeichnung für alle, die den Triathlon in Roth möglich machen. Dafür einfach nur Danke an alle Verantwortlichen.“

Für BR-Sportchef Christoph Netzel ist der Challenge jedes Jahr ein Highlight im Sportjahr: „Das Rennen ist ein Aushängeschild für Bayern – ein echtes Spektakel und ein Zuschauermagnet mit über 250.000 Fans vor Ort. Für unser Team ist es eine Herausforderung und Herzensangelegenheit zugleich, den TV-Marathon mit ca. 9 Stunden live wieder im BR Fernsehen und im Stream auf BR24Sport zu übertragen. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr dazu auch das spannende Finale live im Ersten präsentieren können: Das größte One-Day-Sportevent in Bayern erhält eine große medialen Bühne.“

Das Rennen weltweit live und kostenlos

Der DATEV Challenge Roth 2024 wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern der Welt live zu sehen sein. TEAMCHALLENGE bietet wieder einen kostenlosen Livestream ohne Geoblocking und ohne Registrierung auf Englisch an. Weitere Live-Angebote wie Ticker und Tracking sind ebenfalls wieder in Planung.

Der DATEV Challenge Roth am 7. Juli 2024 wird wieder ein Triathlonfest der Extraklasse. Mit dabei sind auch die schnellsten Athleten über die Langdistanz, darunter Magnus Ditlev und Patrick Lange, die im vergangenen Jahre die Plätze eins und zwei belegten. Bei den Damen verspricht unter anderem die deutsche Rekordhalterin über die Langdistanz, Laura Philipp, ein schnelles Rennen.