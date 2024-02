Der Oberösterreichische Triathlonverband sucht für das Jahr 2024 neue Technical Official und bietet diesbezüglich zwei Schulungstermine an.

Teilnehmen kann jeder, auch ohne fundiertes Vorwissen. Mindestalter ist 18 Jahre. Die Schulung dauert jeweils ca. 3h und schließt mit einer kurzen Prüfung, welche im Nachgang Online abgeschlossen wird. Nach Abschluss der Ausbildung erhaltet ihr das TO-Paket. Dieses beinhaltet unter anderem Jacke, Poloshirt, Rucksack, Kappe, Trillerpfeife und Karten.

“Da das Ausrüstungspaket weit über 500€ kostet, ist die Erwartungshaltung, dass zumindest 2 Einsätze in OÖ / Saison absolviert werden,” so der Oberösterreichische Triathlonverband in seiner Einladung.

Folgende Termin stehen zur Auswahl:

05.04.2024: 16:00 Uhr

20.04.2024: 9:00 Uhr

Eine Anmeldung an office@ooetri.at wird gewünscht.