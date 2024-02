Während in Österreich der Winter in weiten Teilen des Landes erneut Einzug hielt, fiel heute am anderen Ende der Welt der Startschuss für den Triathlon Weltcup. Drei Österreicher waren in Neuseeland am Start und mit einer tollen Leistung, vor allem beim abschließenden Lauf, lief Tjebbe Kaindl in die Top 10. Der Tiroler sammelt damit wichtige Qualifikationspunkte auf seiner „Road to Paris“.

Ziel erreicht

Mit Tjebbe Kaindl, Martin Demuth und Lukas Pertl standen heute drei Österreicher beim Weltcupauftakt über die Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen) in Napier (NZL) am Start. Während Demuth in der Vorwoche bereits beim Kontinentalcup in Wanaka (NZL) am Start stand (13. Platz) reisten Kaindl und Pertl vom ÖTRV-Klimalehrgang in Thailand an.

Bereits in der ersten der drei Disziplinen, dem Schwimmen, konnten sich Demuth und Kaindl eine gute Ausgangsposition für das gesamte Rennen schaffen. Mit ihrer über 20-köpfigen Führungsgruppe konnten sie die Verfolgergruppe, in der sich Pertl befand, auf den 20 Radkilometern auf Distanz halten. Auch wenn die große Gruppe für den Rennverlauf der Österreicher nicht von Vorteil war, konnte vor allem Tjebbe Kaindl mit einer tollen Laufleistung den 10. Platz holen und Top-Läufer hinter sich lassen.

Der Tiroler sammelt damit wieder wichtige Qualifikationspunkte für einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris – die zweijährige Qualifikationsperiode läuft noch bis 27. Mai. Mit einem soliden 24. Platz kam Demuth ins Ziel, Lukas Pertl wird 37. Der Sieg ging an den Australier Callum McClusky, der noch vor dem heranstürmenden Lokalmatador und Olympiadritten von Tokio, Hayden Wilde, die Ziellinie überquerte.

„Top 10 war das Ziel und das habe ich erreicht. Vor allem freue ich mich über den Laufsplit, es hat nicht viel aufs Podium gefehlt und ich bin sicher noch nie so schnell in einem 5km Rennen gelaufen (Anm.: 14:37min). Die Strecke war sehr einfach, daher war es klar, dass es aufs Laufen hinausläuft und ich am Rad die Energie nur verschwenden würde, wenn ich da etwas probiere“, so Kaindl sehr zufrieden im Ziel.

Ergebnis Weltcup Napier (NZL), Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Callum McClusky (AUS), 49:41 min

2. Hayden Wilde (NZL), 49:47min

3. Alberto Gonzalez Garcia (ESP), 49:49min

10. Tjebbe Kaindl (Tri Team TS Wörgl, T), 50:08min

24. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 51:05min

37. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 53:36min