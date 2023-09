Die Apple-Keynote, die jedes Jahr im Herbst stattfindet, sorgt für viel Aufsehen und Medienaufmerksamkeit, und Technikfans können gespannt darauf sein, was das Unternehmen uns mit seinem neuesten iPhone bieten wird. Bis letztes Jahr stand die passive Teilnahme via Livestream an der Veranstaltung für die meisten Triathleten und Läufer wahrscheinlich nicht ganz oben auf der To-Do-Liste. Sicher, (einige) Triathleten waren wahrscheinlich am neuen iPhone interessiert, aber was eine Uhr angeht, hatten die meisten ernsthaften Ausdauersportler kein großes Interesse an der Apple Watch. Das änderte sich jedoch im Jahr 2022 mit der Einführung der Apple Watch Ultra. Plötzlich konnten Läufer und Triathleten die nahtlose Integration zwischen ihrer Uhr, ihrem iPhone und anderen Apple-Geräten genießen. Plötzlich konnten Athleten für eine Langdistanz oder einen Ultra-Lauf trainieren und diesen absolvieren, während sie gleichzeitig wertvolle GPS-, Herzfrequenz- und andere Trainingsinformationen erhielten, ohne die Uhr wechseln zu müssen.

Ultra 2 – Willkommen Doppeltipp

Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute bei Apple das so sehen, aber für mich hat die Einführung des Ultra 2 eine neue Dynamik im Apple-Universum ausgelöst. Die Apple Watch erhält nun, genau wie das „Pro“, eine eigene High-End-Version des iPhone und wir können uns nun jedes Jahr auf aktualisierte Spezifikationen der Uhr freuen. Die Einführung der Ultra im letzten Jahr signalisierte, dass Apple bereit war, sich ernsthaft mit Ausdauer- und Abenteuersportarten zu befassen. Der Ultra 2 signalisiert, dass sie es wirklich ernst meinen.

Wie die Ultra verfügt auch die Ultra 2 über ein 49-mm-Titangehäuse. Es ist groß, fühlt sich aber am Handgelenk sehr leicht an. Der anpassbare Aktionsknopf bleibt erhalten, ebenso wie die Digital Crown, die durch einen Titanschutz geschützt ist. Der Seitenknopf ist leicht erhöht. Alles ist leicht zugänglich, auch wenn man Handschuhe tragt.

Während der Ultra 2 äußerlich nicht anders aussieht als die Ultra, gab es im Inneren einige dramatische Änderungen. Den Anfang macht ein neues S9 System in Package (SiP) – im Grunde ein neuer Chip –, der die Leistung um 30 Prozent steigert. Das bedeutet, dass die Ultra 2 einige Dinge kann, die die Ultra nicht kann – Siri-Anfragen können jetzt auf dem Gerät verarbeitet werden, das Diktieren ist 25 Prozent genauer und man kann direkt auf der Uhr auf Gesundheitsdaten zugreifen. Das sind zwar großartige Ergänzungen, der wirklich bahnbrechende Aspekt des neuen Chips steht jedoch noch bevor. Die neue „Double-Tap“-Funktion ist wirklich erstaunlich. Man kann einen Anruf entgegennehmen, einen Podcast pausieren, ein Training starten und stoppen, den neuen Smart Stack (Teil des neuen OS10) öffnen und vieles mehr, indem man einfach Daumen und Zeigefinger zusammentippt.

Hellerer Bildschirm, optimiert für watchOS 10

Es ist nicht so, dass der Bildschirm des Ultra nicht hell wäre, aber der Bildschirm der Ultra 2 ist 50 Prozent heller (bis zu 3.000 Nits), was ihn zum „größten und hellsten Always-On-Retina-Display, das Apple je entwickelt hat“ macht. Es ist extrem scharf und bei sehr hellem Licht viel besser sichtbar. Es macht es viel einfacher, Dinge während des Trainings zu sehen.

Das neue Betriebssystem watchOS 10 ist ein Game-Changer für alle Apple Watches und ermöglicht es dir, Bluetooth-Leistungs- und Trittfrequenzdaten zu deiner Trainingsansicht hinzuzufügen. Mit der neuen Ultra 2 können alle neuen Funktionen von watchOS 10 voll ausgenutzt werden. Du kannst bis zu sechs Datenzeilen gleichzeitig anzeigen lassen, und dank des großen, scharfen Bildschirms sind sie alle einfach zu sehen.

Apple Watch Serie 9

Während der Ultra sicherlich die erste Wahl für ernsthafte Triathleten und Läufer ist, gibt es auch für die Series 9 als leistungsfähigen Trainingspartner einiges zu sagen. Das sehr rosafarbenes Modell sticht sicherlich als Modestück heraus, aber wie bei der Ultra 2 ist auch im Inneren der neuen Serie 9 einiges los. Auch es ist mit dem S9 SiP ausgestattet und verfügt über ein Always-On-Retina-Display.

Dank des neuen Chips erhältst du außerdem Siri auf dem Gerät, alle Trainings- und Gesundheitsvorteile sowie die Double-Tap-Geste, die bei den neuen Uhren ein beliebtes Feature sein wird.

Batterielebensdauer

Wir hatten wirklich noch keine Gelegenheit, die neuen Uhren auf die Probe zu stellen, aber bisher scheint die Akkulaufzeit im Großen und Ganzen die gleiche zu sein wie bei der ursprünglichen Ultra und der Series 8. Das bedeutet 36 Stunden normaler Nutzung für die Ultra 2 und 18 Stunden Akkulaufzeit in der Serie 9 – was angesichts des schnelleren Prozessors und der helleren Bildschirme beeindruckend ist.

Fazit

Der Test der neuen Uhren steht noch am Anfang, aber die Ultra 2 und Series 9 bieten einige deutliche Verbesserungen gegenüber den alten Uhren. Der schnelle Prozessor macht einen großen Unterschied bei Apps wie Karten und auch bei der Spracherkennung. Der hellere Bildschirm ist wunderschön und macht es viel einfacher, alle Trainingsdaten zu sehen, die du von den Uhren erhalten kannst.

Double Tap wird, sobald es verfügbar ist, wahrscheinlich ein echter Game-Changer sein, da es dir ermöglicht, verschiedene Aufgaben einfach zu erledigen, ohne eine weitere Hand frei zu haben. Wir werden auf jeden Fall weitere Einblicke dazu gewähren, sobald wir die Gelegenheit haben, ein bisschen mehr damit zu spielen.

Wenn du also eine Apple Watch Ultra oder Series 8 hast, musst du dir dann die Ultra 2 oder Series 9 besorgen? Das hängt davon ab, wie sehr du die neueste und beste Technologie liebst. Mit watchOS 10 werden diese beiden „älteren“ Uhren immer noch ziemlich großartig sein. Sie bieten umfangreiche Trainingsdaten, alles in einem Gerät, das dir eine nahtlose Integration mit deinem iPhone, AirPods und MacBook ermöglicht.

Die eigentliche Botschaft, die letzte Woche aus der Apple-Veranstaltung hervorging? Apple möchte wirklich eine Uhr anbieten, die Abenteuerliebhabern und Ausdauersportlern die Möglichkeit gibt, eine Apple Watch zu genießen, ohne auf die leistungsstarken Funktionen einer High-End-GPS-Uhr verzichten zu müssen. Und jedes Jahr können wir uns darauf freuen, dass die Uhren noch besser werden.