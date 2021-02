Kurz gesagt die Rahmengeometrie. In der Regel bedeutet dies kürzere Steuer- und Oberrohre, die du auf einem Rennrad findest, und ein Sitzrohr, das näher an der Vertikalen liegt. All dies dient dazu, deinen Oberkörper tiefer und weiter nach vorne zu bringen. Dies macht dich aerodynamischer, öffnet aber auch deinen Hüft-Bein-Winkel, um das Laufen nach dem Fahrradfahren zu erleichtern.