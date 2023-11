Zwift, die globale Online-Fitness-Plattform, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Kunden ab heute von einer neuen Jahresmitgliedschaft profitieren können.

Mit der neuen Jahresmitgliedschaft erhalten Zwifter 12 Monate zum Preis von 10 und können so das ganze Jahr über die Vorteile von Zwift genießen.

Die Jahresmitgliedschaft kostet $149,99 + Steuer in den Vereinigten Staaten, £129,99 in Großbritannien und €149,99 in der Europäischen Union.

Neue Mitglieder können 12 Monate zum Preis von 10 risikofrei mit einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie genießen. Weitere Informationen unter zwift.com/memberships.

Monatliche Mitgliedschaften sind nach wie vor der flexibelste Weg zu Zwift. Die 14-tägige kostenlose Testphase von Zwift und die Preise bleiben für monatliche Mitgliedschaften unverändert.