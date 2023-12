In einer doppelblind randomisierten Placebo-kontrollierten Cross-Over Studie absolvierten 13 Frauen und 19 Männer im Alter zwischen 20 und 30 (24,5±1,9 Jahre) je eine Ausdauerbelastung nach Einnahme von 2 mg Koffein/kg in Form eines Energydrinks oder eines Placebos. Nach 60 Minuten starteten die Teilnehmer mit einem Stufentest auf einem Laufband bis zur Erschöpfung. Dabei wurden Herzfrequenz und Sauerstoffaufnahme gemessen. Unmittelbar nach Testabbruch gaben die Probanden den Grad der empfundenen Anstrengung (RPE) an. Am Morgen des Folgetages füllten die Probanden einen Fragebogen mit 24 Items aus, den Gießener Be- schwerdebogen (GBB-24), um das Gesundheitsemp- finden und die Beschwerden zu analysieren.

Ergebnisse Im Vergleich zum Placebo-Getränk verlängerte die Einnahme von Energy-Drinks mit 2 mg Koffein/kg die Laufzeit (7:23±1:03 vs. 7:16±1:03 min; p<0,05) und die V ̇O2max (47,24±6,5 vs. 45,72±6,2 ml O2/min/kg, p≤0,05). Die Herzfrequenzen beim Laufen sowie der RPE und die Beantwortung der Fragebogen-Items ergaben keine statistischen Unterschiede zwischen Energy-Drink- und Placebo-Gruppe. Was ist neu und relevant? Die Studie zeigt, dass bereits bei einer Einnahme von 2 mg/kg Koffein signifikant höhere Ausdauerleis- tungen erzielt werden, ohne dass Nebenwirkungen wie Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder Herzrasen auftreten. Einschränkungen Die Studie umfasst keine Ernährungsvorschriften oder Ernährungstagebücher zur Vergleichbarkeit der Menge und Art eingenommener Nahrung der Probanden. Der Energydrink enthielt Ginseng und Guarana in einer sehr geringen Menge (0,01%), die ebenfalls leistungssteigernde Effekte haben könnten. Schlussfolgerungen Fakt 1: Die Einnahme eines Energy-Drinks mit einer Dosis von 2 mg Koffein/kg bietet ein wirksames er- gogenes Hilfsmittel zur Verbesserung der aeroben Ausdauerleistung. Fakt 2: Die Einnahme eines Energy-Drinks mit einer Dosis von 2 mg Koffein/kg hat keinen Einfluss auf die Prävalenz negativer Nebenwirkungen. Fakt 3: Die aus der Studie gefolgerte Leistungs- steigerung besteht aus einem kleinen Effekt. Eine sichere und höhere Leistungssteigerung der aero- ben Ausdauerleistungsfähigkeit kann bei einer Kof- feinmenge von 3-6 mg/kg erreicht werden bei jedoch einer gleichzeitig erhöhten Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen. Quelle: Bäcker MH, Jaitner T. Effects of caffeine- containing energy drinks on endurance performance and side effects: a randomized cross-over study. Dtsch Z Sportmed. 2023; 74: 214-218. doi:10.5960/dzsm.2023.575