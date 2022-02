Wer kennt sie nicht, die langen Trainingseinheiten an denen man schnell einmal zusätzliche Kalorien benötigt. Sei es die lange Trainingsausfahrt am Rad im Trainingslager oder der lange Lauf im Sommer, wenn man sich nichts sehnlicher wünscht, wie Wasser. Oder Cola. Nicht immer rechnet man im Vorfeld des Trainings damit und hat daher vielleicht kein Kleingeld dabei. Da freut man sich doch, das Training mit seiner Garmin Uhr absolvieren zu können.

Was ist Garmin Pay?

Garmin Pay ist eine Lösung für das kontaktlose Bezahlen für Personen, die oft unterwegs sind. Ob ein Brötchen nach deinem Lauf am Morgen oder ein Snack während deiner Radtour – mit Garmin Pay kannst du schnell und problemlos Einkäufe tätigen. Alles, was du dazu benötigst, ist deine Smartwatch. Kein Geldbeutel? Kein Smartphone? Kein Problem.

So funktioniert Garmin Pay

Starte Garmin Connect auf deinem Smartphone und klicke in der Navigation unten auf die drei Punkte und “Mehr”. Wähle danach den Menüpunkt “Garmin Pay”. Nun kann eine neue Karte hinzugefügt werden.

Wähle im ersten Schritt aus, um welche Karte es sich handelt:

Stefan Leitner | trinews.atGarmin Pay

Danach sind die üblichen Bankdaten der Karte einzugeben. Dabei handelt es sich um die Kartennummer, das Ablaufdatum und den Sicherheitscode auf der Rückseite der Karte

Zur weiteren Verifizierung werden im nächsten Schritt der Name auf der Karte und die Adresse geprüft.

Im nächsten Schritt müssen den Nutzungsbedingungen für die digitale Bankomatkarte zugestimmt werden.

Im nächsten Schritt erscheint bereits die digitale Bankomatkarte in Garmin Connect und kann beim nächsten Einkauf genutzt werden.

Nachdem Einkäufe getätigt wurden, werden diese in Garmin Connect auch angezeigt. In unserem Fall war dies die kleine Stärkung vor dem Schwimmtraining.

Mit Garmin Pay zahlen

Garmin Pay kann weltweit an allen NFC-fähigen Terminals zur Behebung von Bargeld und zur Bezahlung verwendet werden. Klicke auf deiner Garmin Uhr auf die Brieftasche und halte die Uhr an das NFC-Terminal beim Bankomat oder an der Bankomatkasse.

Bei der erstmaligen Verwendung am Tag oder bei Einkäufen ab einer bestimmten Summe wird ein Kenncode verlangt. Deine Smartwatch speichert für 24 Stunden den Code. Sobald die Uhr abgenommen wird, ist eine erneute Eingabe des Codes erforderlich. Die Überprüfung erfolgt durch den Herzfrequenzsensor am Handgelenk.

Bingo – die Bezahlung wurde durchgeführt!