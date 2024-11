Produktrückruf von Speedmax CF-Rädern aufgrund eines Sicherheitsproblems

Besitzer des Triathlonradmodells Speedmax CF mit V21-Aerostem haben vom führenden Fahrradhersteller eine Nachricht erhalten, in der sie gebeten werden, die Nutzung ihrer Fahrräder einzustellen, bis sie von einem professionellen Fahrradmechaniker überprüft wurden.

Canyon begründet die Entscheidung mit “seltenen Fällen, in denen das Gabelschaftrohr reißen oder brechen kann”, und wird die Kosten für nachfolgende Reparaturen übernehmen. Es wird erwartet, dass diese Reparaturen im Dezember beginnen.

Canyon kontaktiert Besitzer

Die Mitteilung von Canyon lautete wie folgt:

“Ihre Ambition nach Leistung zu unterstützen und gleichzeitig Ihre Sicherheit zu gewährleisten, ist für uns von entscheidender Bedeutung. Deshalb kontaktieren wir Sie, um Sie über ein wichtiges Sicherheitsproblem Ihres Speedmax CF-Rads mit V21-Aerostem zu informieren. Nach unseren Aufzeichnungen haben Sie dieses Produkt bei uns gekauft.

Wir haben festgestellt, dass in seltenen Fällen das Gabelschaftrohr reißen oder brechen kann, was zu einer Ablösung der Cockpitbaugruppe (Vorbau und Lenker) führen kann, meist nach einem starken Aufprall, wie beispielsweise einem tiefen Schlagloch oder einem anderen ähnlichen Belastungsereignis. Dies kann zu einem Sturz oder in schweren Fällen auch zu Verletzungen führen, abhängig von der Situation und den Umgebungsbedingungen, unter denen Sie fahren.

Zu Ihrer Sicherheit stellen Sie bitte die Nutzung Ihres Fahrrads sofort ein und fahren Sie nicht damit, bis Sie Ihre Gabel von einem professionellen Fahrradmechaniker überprüfen und reparieren lassen.

Die Reparatur besteht aus einer Überprüfung des Gabelschaftrohrs, einem eventuellen Gabeltausch und einer vorbeugenden Verstärkung des Gabelschaftrohrs.”

Reparaturprozess erklärt

“Wir gehen davon aus, dass die Reparatur im Dezember beginnt. Wir werden Sie proaktiv informieren, sobald der Reparaturprozess beginnt, einschließlich aller Details, die Sie wissen müssen. Unser Ziel ist es, einen für Sie möglichst komfortablen Reparaturprozess zu haben. Selbstverständlich übernimmt Canyon die Kosten für die Reparatur.

Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein FAQ und regelmäßige Online-Updates zur Verfügung. Seien Sie versichert, dass wir mit höchster Priorität daran arbeiten, diese Situation so schnell wie möglich zu lösen.

Als Mitathleten verstehen wir, wie schwierig diese Situation ist, insbesondere in Bezug auf Ihre Renn- und Trainingsplanung für die kommende Saison. Sie so schnell wie möglich wieder ins Training zurückzubringen, ist unsere höchste Priorität. Wir sind bestrebt, die Ausfallzeit so gering wie möglich zu halten, damit Sie so schnell wie möglich wieder trainieren und Rennen fahren können.

Mit freundlichen Grüßen,

Die Canyon-Crew”

Neueste Speedmax-Modelle nicht betroffen

Der Rückruf betrifft nur das Canyon Speedmax CF (R41/R073) mit V21-Aero-Vorbau. Die Top-End-Modelle Speedmax CF SLX und CFR sind nicht betroffen. Auch die im April 2024 neu eingeführten Modelle des Speedmax CF mit einem einteiligen Carbon-Cockpit sind von dem Problem nicht betroffen.

Nächste Schritte für Besitzer des Canyon Speedmax CF

Diejenigen, die ihr Speedmax CF direkt bei Canyon gekauft haben, sollten am 5. November eine Mitteilung erhalten haben, dass ihr Fahrrad von der Sicherheitshinweis betroffen ist. Wer sein Speedmax jedoch gebraucht gekauft hat, sollte an der Seite des Vorbaus prüfen, ob es sich um ein V21 handelt. Besitzer der betroffenen Fahrräder wurden angewiesen, ihr treues Gefährt nicht zu fahren, bis es von einem zugelassenen Mechaniker überprüft und gegebenenfalls repariert wurde.