Sportgeschichte in Österreich: Erster offizieller Gravel Triathlon im DACH Raum 2026

Die Tiroler Zugspitz Arena schreibt Sportgeschichte: Am 29. August 2026 wird die einzigartige Region Austragungsort des ersten offiziellen Gravel-Triathlons in der DACH-Region.

Inmitten einer der schönsten Naturlandschaften der Alpen vereint das neue Eventformat sportliche Innovation mit alpiner Kulisse und positioniert die Tiroler Zugspitz Arena einmal mehr als zukunftsweisende Outdoor-Destination.

Veranstaltet wird der Bewerb von ALOHA SPORT, einem der innovativsten Triathlon-Veranstalter im Alpenraum. Mit dem Gravel-Triathlon greift ALOHA SPORT einen internationalen Trend auf und übersetzt ihn in ein hochwertiges, professionell organisiertes Wettkampfformat – erstmals offiziell im deutschsprachigen Raum.

Schwimmen auf 994 Metern Seehöhe

Der Startschuss fällt am Heiterwanger See, einem der klarsten Alpenseen Tirols. Mit 994 Metern Seehöhe ist das Schwimmen der höchstgelegene Triathlon-Schwimmbewerb Österreichs. Ende August – zum Zeitpunkt der Veranstaltung – weist der See in der Regel angenehme Wassertemperaturen um die 20 Grad Celsius auf und bietet damit ideale Bedingungen für einen fairen und sicheren Wettkampf.

Perfekte Bedingungen für Gravel-Bikes

Die Tiroler Zugspitz Arena bietet – als Teil von gravel.tirol, der wohl größten Gravel-Region Tirols – ideale Voraussetzungen für den Gravel-Sport: Abwechslungsreiche Schotterwege, spektakuläre Ausblicke und ein weitläufiges, naturbelassenes Streckennetz. Die Radstrecke ist speziell auf Gravel-Bikes ausgelegt, Mountainbikes sind ebenfalls erlaubt, und fordert die Athlet:innen mit anspruchsvollen Höhenmetern, ohne dabei den Flow zu verlieren.

Laufen in einzigartiger Naturkulisse

Die Laufstrecke führt als überwiegend flache Schotter- und Waldstrecke rund um den Heiterwanger See. Eingebettet in eine beeindruckende Berglandschaft erleben die Teilnehmer:innen Naturgenuss pur – schnell, rhythmisch und landschaftlich unvergleichlich.

Distanzen und Ausblick

Angeboten werden ein Sprint-Triathlon sowie eine Kurzdistanz, wodurch sowohl ambitionierte Einsteiger:innen als auch erfahrene Athlet:innen angesprochen werden.

Bereits jetzt blickt man in die Zukunft: Für 2027 ist die Einführung einer Mitteldistanz geplant, womit sich der Gravel-Triathlon in der Tiroler Zugspitz Arena langfristig im internationalen Rennkalender etablieren soll.

Mit diesem neuen Event unterstreichen die Tiroler Zugspitz Arena und ALOHA SPORT ihre Rolle als Vorreiter für innovative Ausdauersportformate. Der Gravel-Triathlon verbindet sportliche Herausforderung, nachhaltige Nutzung bestehender Wege und ein intensives Naturerlebnis – und setzt damit neue Maßstäbe im Triathlon-Sport.

Neue Wege für den Österreichischen Triathlonverband

Mit dem Gravel-Triathlon in der Tiroler Zugspitz Arena betritt auch der Österreichische Triathlonverband (ÖTRV) Neuland. Als erster offizieller Gravel-Triathlon der DACH-Region erfordert dieses innovative Format eine Weiterentwicklung des bestehenden Triathlon-Regelwerks. Die Technische Kommission des ÖTRV arbeitet daher an gezielten Anpassungen, um den spezifischen Anforderungen des Gravel-Sports – insbesondere in Bezug auf Material, Streckenführung und Sicherheit – gerecht zu werden. Damit übernimmt der ÖTRV eine klare Pionierrolle und schafft die Grundlage dafür, Gravel-Triathlons künftig regelkonform, fair und sicher in den nationalen und internationalen Wettkampfkalender zu integrieren.

Die Anmeldung ist ab sofort über die Internetseite www.zugspitz-triathlon.at möglich.

Björn Scherer, Geschäftsführer Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena:

Der erste offizielle Gravel-Triathlon der DACH-Region ist ein starkes Signal für die Tiroler Zugspitz Arena. Er zeigt, wie sich unsere alpine Landschaft, bestehende Infrastruktur und neue Ausdauersport-Trends sinnvoll verbinden lassen. Gemeinsam mit ALOHA SPORT schaffen wir ein innovatives Event, das sportliche Qualität und intensives Naturerlebnis verbindet, neue Gäste anspricht und die Tiroler Zugspitz Arena langfristig und nachhaltig im internationalen Ausdauersport positioniert.

Stefan Leitner, Geschäftsführer ALOHA PROJECT:

Wir freuen uns sehr, den ersten offiziellen Gravel-Triathlon der DACH-Region in der Tiroler Zugspitz Arena zu veranstalten. Dieses Event vereint alles, was uns am Triathlon-Sport begeistert: sportliche Herausforderung, Naturerlebnis und Innovation. Gemeinsam mit der Tiroler Zugspitz Arena schaffen wir eine Plattform, die Athlet:innen aus der ganzen Region und darüber hinaus anzieht und die Region als Top-Destination für Ausdauersport etabliert. Unser Ziel ist es, mit diesem einzigartigen Format langfristig neue Maßstäbe für Gravel-Triathlons im Alpenraum zu setzen.“

Julius Skamen, Präsident Tiroler Triathlonverband:

Der Triathlon Verband Tirol ist und war immer schon eine fixe Größe – auch auf der internationalen Triathlon-Bühne – was Top-Veranstaltungen betrifft. Jetzt folgt mit dem ersten offiziellen Gravel-Triathlon ein weiterer Meilenstein und ein absolutes Novum in der Triathlon Szene. Als Präsident gemeinsam mit meinem Präsidium freuen wir uns auf dieses sicherlich zukunftsorientierte Veranstaltungsformat!