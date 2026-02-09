Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet

Dass die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee landschaftlich und sportlich in der obersten Liga spielt, ist längst bekannt. Nun wurde dem Event am Fuße des Zahmen Kaisers auch offiziell das Prädikat „besonders lecker“ verliehen: Bei den Challenge Family Awards sicherte sich das Rennen den Sieg in der Kategorie Bestes After Race Food.

Kaiserschmarrn als Erfolgsrezept

Der Schlüssel zum Award liegt in der Pfanne: Der frisch zubereitete Kaiserschmarrn im Zielbereich hat sich über die Jahre zum echten Markenzeichen entwickelt. Diesen gibt es nur bei der Challenge Walchsee und den ALOHA Triathlon Events in Linz, Traun und Mondsee ergänzt mit besten Apfelmus von efko. Statt fader Massenabfertigung setzt das Team auf Tiroler Gastfreundschaft und regionale Qualität. Für viele Athleten ist der süße Klassiker direkt nach dem Überqueren der Ziellinie die schönste Belohnung für die Strapazen der 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen.

Mitteldistanz bereits ausverkauft – Restplätze bei den Side-Events

Die Kombination aus sportlichem Anspruch und erstklassiger Verpflegung sorgt für einen enormen Run auf die Startplätze. Wer am 28. Juni 2026 auf der Mitteldistanz starten wollte und noch kein Ticket hat, muss auf die Warteliste hoffen: Der Hauptbewerb ist bereits seit Dezember restlos ausverkauft.

Für Kurzentschlossene gibt es aber noch kleine Kontingente in anderen Disziplinen:

Relay (Staffel) & Aquabike: Hier sind aktuell nur noch wenige Restplätze verfügbar.

Hier sind aktuell nur noch wenige Restplätze verfügbar. Aquathlon, Junior Challenge & Family Run: Die Anmeldung für diese Side-Events startet in den kommenden Tagen.

Schauplatz der Tiroler Meisterschaften

Sportlich wird es dieses Jahr besonders hochkarätig, da im Rahmen der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee erneut die Tiroler Meisterschaften ausgetragen werden. Sowohl auf der Mitteldistanz als auch im Aquathlon kämpfen die heimischen Top-Athleten um die begehrten Titel, was die Qualität des Starterfeldes zusätzlich befeuert.

Wer Teil des preisgekrönten Wochenendes sein möchte, sollte schnell handeln und die Anmeldung für die verbleibenden Bewerbe nutzen.

Alle Infos und Anmeldung: challenge-walchsee.com