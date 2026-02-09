Close Menu
    Triathlon Szene Österreich 2 Mins Read

    Gaumenfreuden nach der Qual: Challenge Kaiserwinkl-Walchsee für bestes „After Race Food“ ausgezeichnet

    Stefan LeitnerBy Keine Kommentare
    Stefan Leitner | trinews.at

    Dass die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee landschaftlich und sportlich in der obersten Liga spielt, ist längst bekannt. Nun wurde dem Event am Fuße des Zahmen Kaisers auch offiziell das Prädikat „besonders lecker“ verliehen: Bei den Challenge Family Awards sicherte sich das Rennen den Sieg in der Kategorie Bestes After Race Food.

    Kaiserschmarrn als Erfolgsrezept

    Der Schlüssel zum Award liegt in der Pfanne: Der frisch zubereitete Kaiserschmarrn im Zielbereich hat sich über die Jahre zum echten Markenzeichen entwickelt. Diesen gibt es nur bei der Challenge Walchsee und den ALOHA Triathlon Events in Linz, Traun und Mondsee ergänzt mit besten Apfelmus von efko. Statt fader Massenabfertigung setzt das Team auf Tiroler Gastfreundschaft und regionale Qualität. Für viele Athleten ist der süße Klassiker direkt nach dem Überqueren der Ziellinie die schönste Belohnung für die Strapazen der 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen.

    Mitteldistanz bereits ausverkauft – Restplätze bei den Side-Events

    Die Kombination aus sportlichem Anspruch und erstklassiger Verpflegung sorgt für einen enormen Run auf die Startplätze. Wer am 28. Juni 2026 auf der Mitteldistanz starten wollte und noch kein Ticket hat, muss auf die Warteliste hoffen: Der Hauptbewerb ist bereits seit Dezember restlos ausverkauft.

    Für Kurzentschlossene gibt es aber noch kleine Kontingente in anderen Disziplinen:

    • Relay (Staffel) & Aquabike: Hier sind aktuell nur noch wenige Restplätze verfügbar.
    • Aquathlon, Junior Challenge & Family Run: Die Anmeldung für diese Side-Events startet in den kommenden Tagen.

    Schauplatz der Tiroler Meisterschaften

    Sportlich wird es dieses Jahr besonders hochkarätig, da im Rahmen der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee erneut die Tiroler Meisterschaften ausgetragen werden. Sowohl auf der Mitteldistanz als auch im Aquathlon kämpfen die heimischen Top-Athleten um die begehrten Titel, was die Qualität des Starterfeldes zusätzlich befeuert.

    Wer Teil des preisgekrönten Wochenendes sein möchte, sollte schnell handeln und die Anmeldung für die verbleibenden Bewerbe nutzen.

    Alle Infos und Anmeldung: challenge-walchsee.com

    Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

