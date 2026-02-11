Paukenschlag im Triathlon: PTO übernimmt Challenge Family

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es offiziell: Die Professional Triathletes Organisation (PTO) hat die Mehrheit an der Challenge Family übernommen. Damit verschmelzen zwei der größten Player der Szene, um ab 2027 die neu geschaffene „Triathlon World Tour“ zu realisieren.

Ein gemeinsames Dach für den Sport

Hinter der Übernahme steht eine ambitionierte Vision. Gemeinsam mit dem Weltverband World Triathlon will die PTO das bisher oft fragmentierte Ökosystem des Triathlons ordnen. Ziel ist eine klare Struktur, die Profis, Amateure und Fans gleichermaßen anspricht.

Sam Renouf (CEO der PTO) betont: „Diese Investition ist ein Meilenstein. Wir schaffen eine einzige Marke und eine Wettkampfstruktur, die den Sport kommerziell stärkt und für Sponsoren sowie Medien greifbarer macht.“

Die neue Hierarchie ab 2027: T100 und T50

Die „Triathlon World Tour“ soll ab 2027 das Gesicht des Sports verändern. Die Struktur sieht wie folgt aus:

T100 World Championship Series: Die bisherige T100 Tour (Langdistanz/100km).

Die bisherige T100 Tour (Langdistanz/100km). T50 World Championship Series: Die ehemalige World Triathlon Championship Series (WTCS – Kurzdistanz).

Die ehemalige World Triathlon Championship Series (WTCS – Kurzdistanz). Challenger Series: Unterhalb dieser Top-Ligen werden zwei Qualifikations-Serien etabliert, die den Weg zur offiziellen Weltmeisterschaft ebnen.

Insgesamt soll die World Tour bis 2027 auf rund 80 Events weltweit anwachsen.

Was bedeutet das für 2026?

Athleten und Fans können erst einmal durchatmen: Für die Saison 2026 bleibt alles beim Alten. Die mehr als 35 geplanten Challenge Family Events (darunter Highlights wie die Challenge Walchsee oder Roth) werden weiterhin unter dem bekannten Branding durchgeführt. Das Jahr 2026 dient als Übergangsphase, in der die PTO und Challenge Family die operative Zusammenführung für den großen Launch 2027 planen.

Jort Vlam (CEO Challenge Family) sieht in der Partnerschaft eine Evolution: „Wir können das, was die Challenge Family einzigartig macht – die Community und den Fokus auf die Athleten – bewahren und gleichzeitig Teil einer globalen, kommerziell nachhaltigen Serie werden.“

Details folgen im Frühjahr

Wie genau das Branding, das Punktesystem und die organisatorische Aufteilung der neuen „Super-Tour“ aussehen werden, wollen PTO und World Triathlon in der ersten Jahreshälfte 2026 im Rahmen eines großen Launch-Events präsentieren.

Fazit der Redaktion: Mit diesem Schritt rückt der Triathlonsport ein großes Stück näher an professionelle Strukturen, wie man sie aus dem Tennis oder Golf kennt. Die Integration der traditionsreichen Challenge-Rennen in das PTO-Konzept könnte die lang ersehnte Einigkeit im Sport bringen.