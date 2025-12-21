Villach wird Ende Mai zum Rennrad Mekka

Ende Mai 2026 stellt sich nicht die Frage, wann man zum Rennrad fahren nach Villach fährt. Ende Mai 2026 fährt man nach Villach Rennrad fahren, und überlegt sich, ob man Kilometer oder Höhenmeter sammeln möchte.

Gleich zwei Rennrad-Events mit IRONMAN Beteiligung laden in das schöne Kärnten ein. Den Auftakt macht am 30. Mai das Everesting.

Das Everesting am Dobratsch gilt auch als Qualifikationsbewerb für die Everesting World Championship auf Sizilien. Egal ob alleine oder im Team – es gilt 8.848 Höhenmeter am Dobratsch zurückzulegen – das entspricht acht Auffahrten. Während die Zeiten bergab neutralisiert werden, wird die Zeit bergauf genommen.

Organisiert wird das Event vom IRONMAN Austria Gründer Georg Hochegger, der neben IRONMAN Events in Europa und Südafrika auch die Spartan Races in Europa in neue Sphären hob und sich nun um Everesting kümmert.

Alle Informationen. https://events.everesting.com/de/event/austria/

Am darauffolgenden Sonntag, 31. Mai folgt die nächste Premiere in Villach. Das Radrennen Carinthia200

Ob 200 km, 155 km oder 125 km – jede Strecke ist konzipiert um dir maximale Sicherheit und ein starkes Fahrerlebnis zu bieten. Die Routen führen vorbei an Seen und Bergen, bieten abwechslungsreiche Landschaften und sind für unterschiedliche Leistungsniveaus geeignet.

Für die sportliche Konzeption zeichnet Patrick Schörkmayer verantwortlich, Renndirektor des Carinthia200 und langjähriger Renndirektor des IRONMAN Kärnten, Klagenfurt – Austria: „Das Streckenkonzept vereint sportliche Herausforderung, Sicherheit und landschaftliche Highlights. Mit drei Distanzen sprechen wir das gesamte Spektrum der Rennradfahrer an – vom leistungsorientierten Athleten bis zum Einsteiger. Carinthia200 steht für ein modernes Rennrad-Erlebnis auf höchstem organisatorischem Niveau.“

Alle Informationen: https://carinthia200.com/streckenkonzept/