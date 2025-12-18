Challenge St. Pölten kehrt zu IRONMAN zurück

Die Veranstalter der Challenge St. Pölten, Bestzeit Gmbh, verkündete heute über Facebook ihren Abschied von der Challenge Family.

„Nach vielen denkwürdigen Jahren wird die Ausgabe des Challenge St. Pölten im Jahr 2026 unser letztes Rennen unter der Flagge der Challenge Family sein.

Wir sind der Stadt St. Pölten, den freiwilligen Helfern, dem Land Niederösterreich und jedem einzelnen Athleten, der dieses Rennen so außergewöhnlich gemacht hat, unglaublich dankbar. Die Veranstaltung 2026 wird eine wahre Feier all dessen sein, was wir gemeinsam erreicht haben, und wir können es kaum erwarten, dies mit euch zu teilen.

Auf einen weiteren, unvergesslichen Challenge St. Pölten!“

Fast zeitgleich verkündet IRONMAN, dass die Mitteldistanz in St. Pölten zukünftig wieder unter dem IRONMAN Label stattfinden wird.

Der IRONMAN 70.3 St. Pölten Triathlon war die erste IRONMAN 70.3-Veranstaltung in Österreich und wurde von 2007 bis 2019 insgesamt 13-mal erfolgreich durchgeführt. Während der Zeit, in der die Veranstaltung im europäischen Kalender stand, genossen Tausende von Athletinnen und Athleten das Rennen in der wunderschönen Umgebung von St. Pölten. Die Veranstaltung wurde zu einem Fixpunkt der frühen Saison, nicht nur im österreichischen Triathlon-Kalender, sondern auch im gesamten europäischen Rennzirkus. Außerdem bildete das Event für österreichische Athletinnen und Athleten den natürlichen Weg zum IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria Triathlon. Die Veranstaltung wurde in der Zwischenzeit unter dem Banner der Challenge Familie durchgeführt und kehrt 2027 zur Marke IRONMAN zurück.

IRONMAN blickt in Österreich auf eine lange Tradition zurück und veranstaltet den legendären IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria, den zweitältesten IRONMAN-Wettkampf in Europa, der seit über 26 Jahren stattfindet, sowie den IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun, der 2015 als erster Austragungsort außerhalb Nordamerikas die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft ausrichtete.

Die Organisation, die seit fast 20 Jahren Triathlon-Wettkämpfe in der Stadt veranstaltet, verfügt über fundierte Kenntnisse der lokalen Triathlon-Community und wird eng mit wichtigen Mitgliedern des derzeitigen Organisationsteams zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die lokale Verbindung erhalten bleibt und gleichzeitig die Weltklasse-Standards und das Wettkampferlebnis geboten werden, die die Athletinnen und Athleten von der Marke IRONMAN gewohnt sind.

Thomas Veje Olsen, Geschäftsführer von IRONMAN Europe, Middle East and Afrika, sagte: „Österreich ist eine der wichtigsten Regionen für IRONMAN in Europa, und es war schon lange unser Ziel, unserer österreichischen Triathlon-Community mehr Möglichkeiten zu bieten, an unseren Wettkämpfen teilzunehmen. Wir freuen uns daher sehr, nach St. Pölten zurückzukehren, einer Region, die einen großen Teil unserer Geschichte ausmacht und die uns nach wie vor sehr am Herzen liegt. Wir freuen uns darauf, wieder eng mit der leidenschaftlichen lokalen Triathlon-Community zusammenzuarbeiten und ein fantastisches Rennerlebnis zu bieten, während wir die Stadt St. Pölten als globales Triathlon-Reiseziel präsentieren.“

„Ein entscheidender Faktor für die Rückkehr nach St. Pölten war weiters die Bereitschaft der Stadt St. Pölten und dem Sportland Niederösterreich, IRONMAN wie schon in der Vergangenheit bestmöglich zu unterstützen, um an die Erfolge vergangener Jahre anzuschließen. St. Pölten verfügt weiters über ein großartiges Team von Freiwilligen, welches über jahrelange Erfahrungen und Know-How verfügt.“

Der Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler, sagte: „Die Stadt St. Pölten blickt auf eine lange Triathlon-Tradition zurück. Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich und Europa, darunter einige der besten Profisportler Europas, haben sich im Laufe der Jahre dafür entschieden, hier anzutreten. Wir freuen uns darauf, IRONMAN wieder in unserer schönen Stadt willkommen zu heißen und die starke Triathlon-Tradition der Stadt weiter auszubauen.“

Der Landeshauptmann-Stellvertreter und Sportlandesrat von Niederösterreich, Udo Landbauer, sagte: „Wir sind stolz auf unsere starke Sporttradition und haben keinen Zweifel daran, dass diese gemeinsam mit IRONMAN ab 2027 weiter an Bedeutung gewinnen wird. Wir freuen uns darauf, Athletinnen und Athleten aus ganz Österreich und Europa willkommen zu heißen und sind gespannt darauf, dass sie die Schönheit unserer Region entdecken, während sie Niederösterreich im Rahmen des Rennens erkunden.“