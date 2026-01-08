Close Menu
    Steeltownman 2026 im SuperTri Format

    Paul Ruttmann - Sieger des Steeltownman Linz

    Der Steeltownman in Linz setzt am 27. Juni 2026 auf ein neues Format. Begrenzt auf 30 Athleten findet die Premiere des SuperTri Steeltownman statt.

    Auf die Athleten warten 200 m Schwimmen, 5 Kilometer auf dem Rad und eine 1,6 Kilometer lange Laufrunde, welche die Athleten dreimal zu absolvieren haben. Ohne Pause.

    Mit einem Sprung vom Steg geht es nach jedem Bewerb wieder zurück in den Pichlingersee, ehe nach dem dritten mal in das Ziel abgebogen werden darf.

    Der Start findet um 12:30 Uhr statt. Die Siegerehrung folgt um 14:30 Uhr mit einer Ehrung der drei schnellsten Damen und Herren.

    Nach dem SuperTri findet der traditionelle Steeltownman statt.

    Anmeldung und alle Informationen auf: https://outdoor.steeltownman.com/bewerb/disziplinen/super-tri

