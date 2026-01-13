Bike Festival Wels integriert Triathlon-Messe

Das Bike Festival Wels gilt seit vielen Jahren als fixer erster Saisonhöhepunkt für Radsportbegeisterte aus ganz Österreich und darüber hinaus. Wenn sich die neue Saison langsam ankündigt, ist die Messe Wels traditionell jener Ort, an dem Neuheiten präsentiert, Pläne geschmiedet und Motivation für das kommende Sportjahr gesammelt werden. Neben dem starken Fokus auf den Radsport finden zeitgleich auch zwei weitere Fachmessen zu den Themen Bogensport und Fishing statt, wodurch ein breites sportliches Publikum angesprochen wird.

Im Jahr 2026 schlägt das Bike Festival nun ein neues Kapitel auf: Erstmals wird in enger Zusammenarbeit mit ALOHA SPORT ein gezielter Triathlon-Schwerpunkt gesetzt. Damit öffnet sich die Veranstaltung bewusst einer Multisport-Community, die in Österreich stetig wächst. „Unser Ziel ist es, diesen Schwerpunkt 2027 weiter auszubauen und einen Indoor-Aquathlon-Bewerb im Rahmen der Messe auszutragen“, erklärt Stefan Leitner. Gleichzeitig betont er die Innovationsfreude und Offenheit der Messe Wels, die neue Formate und Sportarten aktiv unterstützt und weiterentwickelt.

Neben einem ALOHA SPORT und FITOMENAL Stand (Halle 21, Stand B200), wird ein eigener Triathlon-Stand eingerichtet, der den Sport in all seinen Facetten präsentiert. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm, persönliche Gespräche und spannende Einblicke in Training, Wettkampf und Organisation freuen.

Mit Florian Werner ist zudem eine bekannte Persönlichkeit der heimischen Triathlonszene vor Ort. Der Veranstalter des Gmunden Triathlons und Teilnehmer des legendären Race Across America (RAAM) im Team bringt nicht nur jede Menge Erfahrung mit, sondern auch seinen CoffeeFlow-Stand. Bei gutem Kaffee lädt er zum entspannten Austausch über Triathlon, Ausdauerabenteuer und Langdistanz-Erfahrungen ein.

Ein inhaltlicher Höhepunkt des Triathlon-Schwerpunkts ist die Podiumsdiskussion

„Abenteuer Triathlon – Alles, was du für den Einstieg wissen musst“.

Moderiert wird diese von Ironman-Finisher und Laufexperte Günther Weidlinger, der gemeinsam mit hochkarätigen Gästen zentrale Fragen rund um den Einstieg, die Entwicklung und die Faszination Triathlon beleuchtet. Mit dabei sind:

Flo Brungraber – Olympiamedaillengewinner

– Olympiamedaillengewinner Thomas Windischbauer – Weltcupstarter

– Weltcupstarter Alexander Bründl – Europacupstarter & Laufprofi

– Europacupstarter & Laufprofi Werner Michalicka – Präsident des OÖTRV & Technical Official

Damit richtet sich die Diskussion sowohl an Einsteiger:innen als auch an ambitionierte Altersklassenathlet:innen, die ihren nächsten Schritt im Sport planen.

Das Triathlon-spezifische Programm im Überblick:

31.01., 12:00 – 13:30 Uhr

Meine Vision wurde unser Ziel – RAAM im 4er-Team

Vortrag von Florian Werner

Meine Vision wurde unser Ziel – RAAM im 4er-Team Vortrag von 31.01., 14:00 – 15:00 Uhr

Podiumsdiskussion: „Abenteuer Triathlon – Vom Anfänger zum Finisher“

Moderation: Günther Weidlinger

Podiumsdiskussion: „Abenteuer Triathlon – Vom Anfänger zum Finisher“ Moderation: 31.01., 15:00 – 16:00 Uhr

FAQ Triathlon – Reglement & Regeln verständlich erklärt

Werner Michalicka

FAQ Triathlon – Reglement & Regeln verständlich erklärt 01.02., 11:30 – 12:30 Uhr

Meine Vision wurde unser Ziel – RAAM im 4er-Team

Vortrag von Florian Werner

Abgerundet wird der Messeauftritt durch eine Tapping Challenge am ALOHA SPORT / FITOMENAL Stand. Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmer:innen werden Startplätze für die ALOHA Triathlon Events 2026verlost.

Das Bike Festival Wels zeigt damit eindrucksvoll, dass Triathlon längst mehr ist als eine Nischensportart – und positioniert sich als neue, spannende Plattform für Austausch, Inspiration und Wachstum der heimischen Triathlon-Community.