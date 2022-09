Jeder, der sowohl ein Fan von Apple-Produkten als auch ein begeisterter Langstrecken-Triathlet ist, hat auf diesen Moment gewartet. Die Zeit, in der Apple endlich ernst macht mit uns Langstrecken-Fans und eine Uhr (und Akku) entwickelt, die dafür ausgelegt ist, einen Ultra-Event zu überstehen. Nicht nur Triathleten werden von dieser neuen Uhr begeistert sein, auch Abenteuerlustige werden sie lieben. Bisher richtete sich Apple mit seiner Apple-Watch an Mode-Enthusiasten und Lifestyle-Fans. Nachdem die großen Erfolge in der Modebranche aus blieben, entdeckt Apple die Sportbranche für sich und wird zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für den Platzhirsch Garmin.

Wir hatten die Gelegenheit, einen kurzen Blick auf die Ultra zu werfen – hier sind einige unserer ersten Eindrücke:

Die neue Apple Watch Ultra verfügt über ein Gehäuse aus Titan, besonders bekannt aus der Luft- und Raumfahrt. Dies prägt den ersten Eindruck der neuen Uhr – es ist robust, sieht toll aus, ist aber auch recht leicht. Das Titan reicht sogar bis über das Frontglas hinaus, um es vor Stößen zu schützen.

Das flache Saphirglas auf dem 49-mm-Gehäuse, zeigt das größte und hellste Display, das wir je bei einer Apple Watch gesehen haben.

Die größte Neuerung für Triathleten ist jedoch die neue “Action”-Taste, die die Apple Watch Ultra zu einem unschätzbaren Trainingswerkzeug macht – ich tue mich immer noch schwer damit, sie nicht als die dringend benötigte Runden-Taste zu bezeichnen, die sich ernsthafte Triathleten bei den vorherigen Apple Watch Versionen gewünscht haben.

Passend zur Outdoor-/Abenteuer- Zielgruppe sind die Tasten der Ultra so gestaltet, dass sie auch mit Handschuhen bedient werden können – die Digital Crown ist außerdem 30 Prozent größer als bei anderen Apple Watches.

Für die Ultra gibt es eine Reihe von Armbändern für verschiedene Aktivitäten.

Batterielaufzeit

Die Apple Watch Ultra verfügt über die größte Batterie, die je in einem Apple Gerät für das Handgelenk verbaut wurde. Sie bietet satte 36 Stunden Batterielaufzeit, die im Energiesparmodus auf 60 Stunden verlängert werden kann. Das bedeutet, dass du einen Ironman ohne Probleme finishen und deine Daten die ganze Zeit über aufzeichnen kannst.

Im Energiesparmodus gehen nicht viele Funktionen verloren – das Display ist nicht mehr ständig eingeschaltet, die Mobilfunkverbindung wird reduziert und einige Hintergrundfunktionen werden eingeschränkt. Die GPS- und Herzfrequenz-Messungen bleiben vollständig erhalten. Der Energiesparmodus kann auch nur für Trainingseinheiten aktiviert werden.

Verbesserte GPS-Leistung und Sicherheit

Die Ultra bietet eine deutlich verbesserte GPS-Leistung durch die Verwendung von zwei Frequenzen (L1 und L5), die ein präzises GPS ermöglichen. Außerdem gibt es eine neu gestaltete Kompass-App und eine Backtrack-Funktion, mit der du deine Route zurückverfolgen kannst, falls du die Orientierung verloren hast. Es gibt sogar eine eingebaute Sirene, die bis zu 180 m weit zu hören ist. Im Wasser misst die Ultra auch die Wassertemperatur und ist mich rudimentären Tauchfunktionen ausgestattet.

Sportlich

Die neue Aktionstaste kann so eingestellt werden, dass du sofort mit einem Training beginnen kannst, und du kannst sie nutzen, um genaue Rundenzeiten zu ermitteln. Während die Ultra automatisch erkennt, wenn du während eines Multisport-Trainings vom Schwimmen zum Radfahren und zum Laufen (und sogar zum Wechsel) übergehst, kannst du die Aktionstaste auch verwenden, um präzise Zeiten für die einzelnen Disziplinen deines Trainings oder Wettkampfes zu ermitteln.

Du kannst die Aktionstaste nicht nur zum Starten von Trainings oder zum Erfassen von Runden verwenden, sondern auch zum Setzen eines Kompass-Wegpunkts, zum Starten eines Backtrack-Pfads und für vieles mehr.

Die Ultra verfügt über die gleichen stark verbesserten Sportmetriken und die Gesundheitsüberwachung, die auch in der Apple Watch Series 8 verfügbar sind.

Die Ultra ist so abenteuerlustig, dass sie sogar für Wassersportarten ausgelegt ist – diesen Herbst wird Apple eine neue Tauch-App für zertifizierte Taucher veröffentlichen. Sie ist doppelt so wasserdicht wie frühere Apple Watches, sodass Triathleten keine Bedenken haben müssen, sie für ihr Training zu verwenden.

Crash-Erkennung

Die neuen Apple Watches nutzen verbesserte Beschleunigungsmesser und Gyroskope, um extreme Stöße und plötzliche Geschwindigkeitsänderungen zu erkennen. So kann die Apple Watch nicht nur Stürze beim Gehen, Laufen oder Radfahren erkennen, sondern auch Notdienste oder Kontakte kontaktieren, wenn du einen Unfall hast.

Wir werden mehr über die neue Apple Watch Ultra berichten, sobald wir mehr Zeit haben, mit diesem neuen Trainingsgerät zu spielen.