Zwift Duathlon League 2021 für Hobbysportler

1 a

b

c

d

e

f Wed, 17 Feb 2021 – 12:00 PM / 12:45 PM

Wed, 17 Feb 2021 – 4:00 PM / 4:45 PM

Wed, 17 Feb 2021 – 8:00 PM / 8:45 PM

Thu, 18 Feb 2021 – 12:00 AM / 12:45 AM

Thu, 18 Feb 2021 – 4:00 AM / 4:45 AM

Thu, 18 Feb 2021 – 8:00 AM / 8:45 AM Tick Tock Richmond UCI Worlds Reverse

2 a

b

c

d

e

f Wed, 24 Feb 2021 – 12:00 PM / 12:45 PM

Wed, 24 Feb 2021 – 4:00 PM / 4:45 PM

Wed, 24 Feb 2021 – 8:00 PM / 8:45 PM

Thu, 25 Feb 2021 – 12:00 AM / 12:45 AM

Thu, 25 Feb 2021 – 4:00 AM / 4:45 AM

Thu, 25 Feb 2021 – 8:00 AM / 8:45 AM Libby Hill After Party Big Foot Hills

3 a

b

c

d

e

f Wed, 03 Mar 2021 – 12:00 PM / 12:45 PM

Wed, 03 Mar 2021 – 4:00 PM / 4:45 PM

Wed, 03 Mar 2021 – 8:00 PM / 8:45 PM

Thu, 04 Mar 2021 – 12:00 AM / 12:45 AM

Thu, 04 Mar 2021 – 4:00 AM / 4:45 AM

Thu, 04 Mar 2021 – 8:00 AM / 8:45 AM Watopia’s Waistband Innsbruck KOM After Party

4 a

b

c

d

e

f Wed, 10 Mar 2021 – 12:00 PM / 12:45 PM

Wed, 10 Mar 2021 – 4:00 PM / 4:45 PM

Wed, 10 Mar 2021 – 8:00 PM / 8:45 PM

Thu, 11 Mar 2021 – 12:00 AM / 12:45 AM

Thu, 11 Mar 2021 – 4:00 AM / 4:45 AM

Thu, 11 Mar 2021 – 8:00 AM / 8:45 AM Greatest London Flat Tick Tock

5 a

b

c

d

e

f Wed, 17 Mar 2021 – 12:00 PM / 12:45 PM

Wed, 17 Mar 2021 – 4:00 PM / 4:45 PM

Wed, 17 Mar 2021 – 8:00 PM / 8:45 PM

Thu, 18 Mar 2021 – 12:00 AM / 12:45 AM

Thu, 18 Mar 2021 – 4:00 AM / 4:45 AM

Thu, 18 Mar 2021 – 8:00 AM / 8:45 AM The Magnificent 8 Everything Bagel