Es wäre ein neues Mitteldistanz-Highlight Ende August in Graz geworden. Der neue Graz-Triathlon mit knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Herzen der “Sportstadt Graz” und der grünen Steiermark. Nach den anfänglichen guten Gesprächen mit allen Verantwortlichen kam nun das abrupte Ende für die Veranstaltung.

“Mit sehr, sehr großem Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass trotz all unserer Bemühungen und intensiven Arbeit, der für August geplante Triathlon in Graz nicht stattfinden kann und abgesagt werden muss. Trotz eines Top-Konzepts und umfangreicher, eingebrachter Unterlagen wird von Seiten der Landesverkehrsbehörde keine Genehmigung für die Radstrecke erteilt. In einem zuletzt noch von Hr. Stadtrat Kurt Hohensinner einberufenem runden Tisch wurde noch einmal versucht, einen Konsens zu finden. Leider war keinerlei Bereitschaft gegeben, solch einen Bewerb mit weit über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchzuführen, ” so die Veranstalter auf ihrer Facebook Seite. Der Ausblick für die Zukunft bleibt auch düster: “Und es war uns auch nicht möglich, hier in Graz für die Zukunft die Basis für solch eine “Hobbyveranstaltung” (Originalzitat!) herzustellen. Uns war es ein großes Anliegen, den Triathlonsport in die steirische Landeshauptstadt zurückzuholen. Leider haben uns die Behörden im letzten Augenblick einen Strich durch die Rechnung gemacht.”

Alle angemeldeten Athletinnen und Athleten erhalten 100% des Startgeldes refundiert – zusätzlich noch die bereits bestellten Startgeschenke für alle Teilnehmer.

Du hast für den Graz Triathlon trainiert und willst deine Saison gebührend abschließen? Dann schicke deine Anmeldebestätigung des Graz Triathlons an aloha@alohasport.at und erhalte 25% Preisnachlass auf die Mitteldistanz im Rahmen des ALOHA TRI Mondseeland am 8. September!

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an die Veranstalter, die bis zuletzt mit Hochdruck daran gearbeitet haben, einen Triathlon in eine weitere Landeshauptstadt in Österreich zu bringen! Die Bemühungen kann man nicht hoch genug anrechnen.