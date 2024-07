Rund 1.800 Starterer aus 27 Ländern verwandelten den Trumer Triathlon presented by Pure Encapsulations® von 19. bis 21. Juli 2024 zum Sport-Spektakel für Jedermann. Das sportliche Highlight war das Rennen über die Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren, 21,1 km Laufen) am heutigen Sonntag mit einem starken Teilnehmerfeld. Die internationalen Pro-Athleten pushten sich an diesem heißen Sommertag beim als PTO-Race gewerteten Trumer Triathlon, der via Livestream weltweit übertragen wurde, vom Start bis ins Ziel zu Höchstleistungen – und zu sensationellen Streckenrekorden beim Damen- und Herren-Bewerb.

„Was für ein Triathlon-Wochenende mit den beiden Bestzeiten als besondere Highlights! Man merkt an den beiden extrem starken Streckenrekorden, wie enorm sich der Triathlon-Sport weiterentwickelt“, resümiert Sepp Gruber, Organisator des Trumer Triathlon. „Abseits der Rekordjagd der internationalen Pro-Athleten freut es mich besonders, dass wieder sehr viele neue Sportler bei uns am Start waren und das einzigartige Triathlon-Feeling im Salzburger Seenland hautnah miterleben konnten.“

Griechischer Youngster eine Klasse für sich

03:50:08 Stunden – diesen Streckenrekord stellte Lokalmatador Lukas Hollaus im Vorjahr auf. Doch dieser sollte nur ein Jahr halten. Denn der griechische Triathlet Panagiotis Bitados, der die Olympia-Qualifikation nur knapp verpasste, drückte vom Start weg aufs Tempo und unterbot die bisherige Bestmarke um sieben Minuten. Dem 21-Jährigen schienen die hohen Temperaturen auf der Rad- und Laufstrecke nichts auszumachen. Nur zwei Sekunden hinter Wilhelm Hirsch stieg er aufs Rad und ab diesem Zeitpunkt gab er die Führung nicht mehr aus der Hand. Im Ziel jubelte er nicht nur über den Sieg, sondern auch über den sensationellen neuen Streckenrekord von 3:43:00 Stunden bei einem der größten Triathlon-Bewerbe im deutschsprachigen Raum. Auch der beste Österreicher Thomas Steger lieferte nach seiner Dopingsperre ein gutes Rennen: Er blieb ebenfalls unter dem bisherigen Streckenrekord und holte Platz zwei. Den dritten Rang sicherte sich wie im Vorjahr der Deutsche Wilhelm Hirsch vom Pro Team Hotel Jakob.

Start-Ziel-Sieg für Caroline Pohle

Der Trumer Triathlon 2024 war eine Machtdemonstration von Caroline Pohle. Die 29-jährige Deutsche, die für das Pro Team Hotel Jakob an den Start ging, lag über die gesamten 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren und 21,1 km Laufen in Führung und feierte im Ziel mit ihrem Team nicht nur ihren ersten Sieg beim Trumer Triathlon, sondern pulverisierte den bisherigen Streckenrekord um sechs Minuten. Damit distanzierte sie auch die beiden Österreicherinnen Tanja Stroschneider und Gabriele Obmann über die Mitteldistanz um 15 Minuten. „Ich habe vor dem Rennen gewusst, dass der Streckenrekord möglich ist. Dass es heute geklappt hat, ist natürlich genial“, erklärte Caroline Pohle im Ziel. „Es war im Finish schon extrem heiß, aber die Fans haben mich ins Ziel getragen.“ Lokalmatadorin Katharina Loidl (Pro Team Hotel Jakob) lief in 04:39:01 als Sechste über die Ziellinie: „Bei diesen Temperaturen ist die Mitteldistanz immer sehr intensiv, vor allem das Laufen ist eine echte Herausforderung. Aber ich habe die Hitze gut wegstecken können und bin zufrieden mit dem sechsten Platz. Vielleicht klappt es im nächsten Jahr wieder mit dem Podium.“

Über die Kurzdistanz jubelten dieselben Athleten wie im Vorjahr über ihre Erfolge: Bei den Damen war Therese Feuersinger aus Tirol eine Klasse für sich, bei den Herren war der Salzburger Daniel Niederreiter über die Kurzdistanz nicht zu schlagen.

„Der Trumer Triathlon 2024 beweist erneut seinen Stellenwert in der Triathlon-Szene. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jubelten die zwei Sieger:innen jeweils über einen neuen Streckenrekord und über ihre hochverdienten Erfolge“, betont Max Hofstätter, Sportsponsoring-Leiter von Trumer-Triathlon Hauptsponsor Pure Encapsulations®. „Die gezeigten Leistungen der Pure-Athleten machen uns Stolz und zeigen, dass die Kooperation auf allen Ebenen funktioniert.“

Ergebnisse vom Sonntag im Überblick:

Mitteldistanz Damen:

• 1. Platz: Caroline Pohle (GER / Pro Team Hotel Jakob): 04:17:06 → NEUER STRECKENREKORD

→ 2. Platz: Tanja Stroschneider (AUT / Pewag Racing Team): 04:32:42

3. Platz: Gabriele Obmann (AUT / Skinfit Racing Team): 04:33:35

6. Platz: Katharina Loidl (AUT / Pro Team Hotel Jakob): 04:39:01

Mitteldistanz Herren:

• 1. Platz: Panagiotis Bitados (GRE / Trisutto): 03:43:00 → NEUER STRECKENREKORD

→ 2. Platz: Thomas Steger (AUT / Pewag): 03:48:29

3. Platz: Wilhelm Hirsch (GER / Pro Team Hotel Jakob): 03:51:06

Kurzdistanz Damen:

1. Platz: Therese Feuersinger (AUT / Pro Team Hotel Jakob / TRI-X Kufstein): 02:14:33

2. Platz: Julia Lange (AUT): 02:27:30

3. Platz: Anja Weilguni (AUT / SV Gallneukirchen): 02:29:58

Kurzdistanz Herren: