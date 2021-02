ALOHA SPORT Mondseeland bietet Option auf verkürzte Schwimmstrecke

ALOHA SPORT reagiert auf die geschlossenen Schwimmbäder. Nach wie vor sind in Österreich die Schwimmbäder geschlossen und eine rasche Öffnung zeichnet sich nicht ab. “Wir wissen, dass 1,9 Kilometer im See Schwimmen für einige Athleten eine Herausforderung sein kann,” so Stefan Leitner vom Organisationsteam des ALOHA TRI Mondseeland. Die Premiere des neuen Triathlons im Mondseeland steigt am 29. August über die Mitteldistanz und Sprintdistanz.

Um den Athleten frühzeitig Sicherheit und Informationen zu geben, sofern die Schwimmbäder weiterhin geschlossen bleiben, wurde daher ein Plan veröffentlicht. Sind die Schwimmbäder auch zu Ostern noch geschlossen, können Athleten, die sich bei 1,9 Kilometer Schwimmen im See nicht wohl fühlen eine verkürzte Schwimmstrecke von 750 Metern im See schwimmen. “Die Athleten können bis zum 28. August trainieren. Wer sich am Rennmorgen die Distanz aufgrund von fehlendem Schwimmtraining nicht zutraut, der kann die kürze 750 Meter Schwimmstrecke wählen. Mit diesem Angebot richten wir uns vor allem an Einsteiger, für die die Schwimmstrecke bekanntlich die größte Herausforderung ist,” so Leitner, “Zusätzlich werden wir in den nächsten Tagen einen 20-Wochen Trainingsplan veröffentlichen. Dieser soll den Athleten helfen, den ALOHA TRI Mondseeland zu finishen. Die 20 Wochen starten zu Ostern.”