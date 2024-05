Fulgaz ist ein Australisches Unternehmen, welches mittlerweile zur IRONMAN Group gehört. Die dazugehörige Trainingsapp gibt es aktuell nur auf Englisch. Gefahren wird auf zahlreichen IRONMAN und IRONMAN 70.3 Kursen weltweit. Für die Verfilmung dieser, zeigte sich teilweise auch das Niederösterreichische Unternehmen “streamers” verantwortlich.

Kosten

Die Kosten belaufen sich aktuell (Mai 2024) auf 112,99 € jährlich (oder 12,99 € bei monatlicher Zahlung). Bei jährlicher Zahlung ist ein zweiter Account für ein weiteres Familienmitglied kostenlos inkludiert.

Bist du einer der vielen Fahrer, die von Zwift zu FulGaz wechseln? Freu dich darauf, auf einigen der schönsten Straßen der Welt zu trainieren und zu radeln, und das alles in atemberaubender 4K-Videoqualität.

Registriere deinen FulGaz-Account

FulGaz ist verfügbar für Mac, Apple TV, iPhone, iPad, Android und Windows 10. Nachdem du FulGaz auf deinem gewählten Gerät installiert hast, öffne einfach die App und tippe auf “Los geht’s!”.

Du kannst die Verbindung deiner Geräte erstmal überspringen und dann den Anweisungen zur Registrierung folgen. Bei der Registrierung für FulGaz erhältst du automatisch eine 14-tägige kostenlose Testversion.

Kopple deinen Trainer und deine Sensoren

Bevor du losfahren kannst, musst du deinen Trainer und/oder Sensoren koppeln. Dies kannst du einfach auf dem Bildschirm zur Gerätekopplung vornehmen, bevor du das Hauptmenü der Fahrten erreichst. Alle Geräte, die in der Umgebung senden, werden auf dieser Seite erkannt und angezeigt.

Aktiviere bei den meisten Smart Trainern die Optionen für Widerstandssteuerung, Leistung und Trittfrequenz. Wenn du einen Herzfrequenzmesser oder einen separaten Trittfrequenzsensor verwendest, kannst du ihn hier ebenfalls koppeln.

HINWEIS: Stelle sicher, dass deine Geräte auf diesem Bildschirm “aktiviert” sind, da es keine Möglichkeit gibt, auf die Gerätekopplung zuzugreifen, nachdem du eine Fahrt begonnen hast.

Fahrmodi

FulGaz bietet drei Hauptfahrmodi: steady (gleichmäßig), reaktiv (reactive) und Herausforderung (challenge). Für die meisten Fahrten wirst du den reaktiven Modus verwenden wollen. Im reaktiven Modus beschleunigt und verlangsamt sich das Fahrvideo je nach der Leistung, die du erbringst.

Anpassen des “Feelings” von FulGaz an deine Bedürfnisse

Anfangs magst du das Fahrgefühl als ziemlich anders im Vergleich zu Zwift empfinden. Die meisten Fahrer werden feststellen, dass ihre virtuellen Durchschnittsgeschwindigkeiten sinken und die Anstiege härter werden! Dies ist kein Fehler oder Problem mit der Einrichtung, sondern einfach die Realität.

Seien wir ehrlich, auf Zwift scheint alles etwas zu einfach zu sein. Das liegt daran, dass Zwift standardmäßig EINFACH IST! Zum einen liegt das am fast konstanten Windschatten, der die Geschwindigkeit erhöht, zum anderen werden standardmäßig alle Steigungen in Zwift halbiert. Mit der standardmäßigen “Trainer Difficulty”-Einstellung in Zwift simuliert dein Trainer bei einer angezeigten Steigung von 8% tatsächlich nur eine Steigung von 4%.

FulGaz stellt standardmäßig ALLE Steigungen auf 100 % Realismus ein. Weniger virtuell, mehr Realität!

Zwift hat nur einen Schwierigkeitsregler (Trainer Difficulty), während FulGaz drei unabhängige Einstellungen bietet, die du anpassen kannst. Diese sind Steigungsskalierung bergauf, Steigungsskalierung bergab und Steigungsgrenze.

Um darauf zuzugreifen, klicke auf das “Zahnrad”-Symbol in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms der Fahrten, scrolle nach unten und wähle “Trainereinstellungen” und dann “Erweiterte Trainereinstellungen”.

Steigungseinstellungen bei FulGaz

Neigungsskalierung bergauf:

Diese Einstellung bestimmt, wie sich Steigungen auf deinem Trainer anfühlen. Bei der Standardvorgabe von 100 % fühlt sich eine Steigung von 8 % auch tatsächlich wie eine Steigung von 8 % an. Verringerst du diesen Wert, werden Anstiege subjektiv leichter. Allerdings wirkt sich das nicht auf deine Geschwindigkeit aus, sondern simuliert lediglich eine flachere Steigung. Deine Geschwindigkeit hängt weiterhin ausschließlich von deiner Leistung ab.

Neigungsskalierung bergab:

Ähnlich wie die Neigungsskalierung bergauf, wirkt sich diese Einstellung auf das Gefühl bei Abfahrten aus. Bei 100 % kann es leicht passieren, dass du “aus dem Gang fällst” (keine Übersetzung mehr hast) und auf dem Trainer “rollen” musst, genau wie auf der Straße. Um dies zu vermeiden, kannst du diesen Wert verringern.

Steigungsgrenze:

Dieser Wert legt die maximale Steigung fest, die FulGaz an deinen Trainer sendet. Standardmäßig sind das 25 %, was eine SEHR steile Steigung ist. Manche Trainer können diese Steigung möglicherweise gar nicht simulieren.

Umstieg von Zwift zu FulGaz:

Um ein ähnliches Fahrgefühl wie bei Zwift zu erreichen, musst du in FulGaz wahrscheinlich ALLE Einstellungen reduzieren. Beginne damit, die Neigungsskalierung bergauf auf 50 % und die Neigungsskalierung bergab ebenfalls auf 50 % zu setzen. Wenn die höheren Steigungen immer noch zu schwierig sind oder dein Hinterrad auf der Rolle durchrutscht, kannst du zusätzlich die Steigungsgrenze verringern.

Die Anzeige verstehen

FulGaz bietet dir die Möglichkeit, deine Fahrtdaten auf dem Bildschirm in zwei verschiedenen Darstellungsstilen anzuzeigen. Der virtuelle Fahrradcomputer ist die Standard- und beliebteste Ansicht, aber du kannst auch zum klassischen HUD wechseln. Diese Option findest du in den FulGaz-Einstellungen -> Anzeigeeinstellungen.

Verknüpfung mit Strava

Die Verbindung deines Strava-Kontos mit FulGaz ist einfach und bedeutet, dass alle deine FulGaz-Fahrten nach jeder Session mit Strava synchronisiert werden.

Um Strava zu verbinden, melde dich auf deiner Mitgliederseite an und navigiere dann zu den Einstellungen. Klicke unter der Registerkarte “Verbinden” auf “Anmelden” neben Strava und autorisiere die Verbindung. Hier kannst du auch deine TrainingPeaks- und Today’s Plan-Konten verknüpfen.

HINWEIS: Derzeit bietet FulGaz keine automatische Synchronisierung mit Garmin Connect. Es laufen aktuell Gespräche mit Garmin, um diese Funktion einbinden zu können.

Einstellen deiner FTP (Functional Threshold Power)

Bevor du mit dem Intervalltraining auf FulGaz beginnst, musst du deine FTP einstellen. Du kannst deine FTP auf zwei Arten festlegen. Die erste und genaueste Methode ist der Kinglake FTP-Test! Dieser besteht aus einem kurzen Aufwärmen, gefolgt von einer klassischen 20-minütigen Belastungsphase. FulGaz berechnet anhand dieser Daten deine FTP und speichert sie. Wenn du bereits eine gute Vorstellung von deiner aktuellen FTP hast, kannst du sie manuell in den Trainingseinstellungen ein