Sowohl Altbekanntes als auch Neues erwartet die knapp 2.000 diesjährigen Starterer beim AUSTRIA TRIATHLON PODERSDORF. Am Freitag eröffnet der Triathlon-Nachwuchs beim KIDS AQUATHLON im Rahmen des ASVÖ Kinder- und Familiensportfest (freier Eintritt!) das Triathlon Wochenende für die ganze Familie.

Zudem bleibt der Austria Triathlon Podersdorf PTO Bronze Event mit USD 10.000 Preisgeld über die Mitteldistanz und lässt seine Athleten im luxuriösen Ambiente der St. Martins Therme & Lodge und dessen 10 ha großen Badesee schwimmen. Mit einer Wassertiefe von 8m ist man auch bei warmen Trockenperioden auf der sicheren Seite und garantiert einen fairen und abwechslungsreichen Schwimmbewerb. Der Kurs ist bereits jetzt zum Trainieren mit Bojen abgesteckt, Starterer erhalten -50% Eintritt auf Abendtickets in der St. Martins Therme & Lodge!

Der Triathlon in Podersdorf gilt als enorm schnelles Rennen, da die Radstecke für ihren flachen Rundkurs bekannt ist. Beste Vorrausetzungen für die Athleten, die beste und schnellste Zeit aus ihren Rädern herauszuholen. Wer seine persönliche Herausforderung sucht, ist hier richtig. Egal ob als Amateur oder Profi. Die Gegend im Seewinkel ist zwar ohne Höhenmeter, aber dafür windreich. Es gilt also den Rückenwind zu nutzen und für den Gegenwind vorbereitet zu sein. Nicht umsonst zählt dieser Triathlon zu den traditionsreichsten Wettkämpfen Österreichs und Europas. Bleibt noch die Frage: Wer wird dieses Jahr jeweils beste Österreicherin, beziehungsweise bester Österreicher?

Nicht weniger als drei ehemalige und amtierende Staatsmeister haben sind bereits fix am Start:

Georg ENZENBERGER (AUT, YOB 1994, amtierender Staatsmeister Langdistanz 2023) – startet Langdistanz Gabriele OBMANN (AUT, Staatsmeisterin Mitteldistanz 2023) – startet Mitteldistanz Michael WEISS (AUT, amtierender Staatsmeister Mitteldistanz 2024) – startet Mitteldistanz

Georg ENZENBERGER kennt die schnelle Strecke im Seewinkel und peilt die Verteidigung des Staatsmeistertitels über die Langdistanz aus 2023 an. Das er gut in Form ist hat er mit seinem dritten Platz bei der diesjährigen Staatsmeisterschaft über die Mitteldistanz in St. Pölten bewiesen, wo er hinter Michael WEISS starker Dritter wurde. Er gilt als absoluter Favorit und duelliert sich mit Christoph LADITS (AUT, YOB 1990), Thomas Angerer (AUT, YOB 1987) und Peter MÜLLNER (AUF, YOB 1986) um den Titel des schnellsten Österreichers.

Bei den Damen wird die Entscheidung auf der Langdistanz über Eva BERGER (AUT, YOB 1995), Athletin beim OMNi-BiOTiC POWERTEAM, führen. Sie wird sich auf der Langdistanz ein heißes Rennen mit der Deutschen Anja KOBS (GER, YOB 1976) liefern, der Vorjahressiegerin beim AUSTRIA TRIATHLON PODERSDORF und Weltmeisterin aus 2021, die jedoch nicht für die ÖSTM startberechtigt ist.

Auf der PTO BRONZE Mitteldistanz gilt bei den Männern der Niederösterreicher Michael WEISS als Topfavorit und Sieganwärter. Er kennt das Rennen in Podersdorf sehr gut und wird unter anderem von den starken Österreichern Jan SCHIEBL (AUT, YOB 2000) und Sebastian ASCHENBRENNER (AUT, YOB 1995) herausgefordert, die sich beide in diesem Jahr bei der Mitteldistanz Staatsmeisterschaft Michael WEISS geschlagen geben mussten. Gelingt einem von beiden die Revanche in Podersdorf?

Bei den Damen ist eine Österreicherin ebenfalls Topfavoritin auf der Mitteldistanz: Gabrielle OBMANN (AUT, YOB 1989). Die diesjährige Vizestaatsmeisterin auf der Mitteldistanz stellt sich vor allem starker internationaler Konkurrenz in Form von Kristína NÉC LAPINOVA (SVK, YOB 1983) und Lisa WATSCHINGER (ITA, YOB 1992).

Das Austria Triathlon Wochenende ist voll gespickt mit unterschiedlichen Bewerben für alle Alters- und Fitnessklassen. Der Kids Aquathlon findet am Freitag, 30.08.2024 statt und bildet dieses Jahr erstmal den Rahmen für ein neues Kinder- und Familiensportfest in Kooperation mit dem Land Burgenland, der Gemeinde Frauenkirchen, dem ASVÖ und der St. Martins Therme & Lodge. Je nach Altersklasse gilt es zwischen 25 m Schwimmen / 350 m Laufen bis zu 400 m Schwimmen / 3000 m Laufen zu absolvieren. Das Ergebnis zählt zur Wertung der burgenländischen Nachwuchsmeisterschaft und zum TriKids Cup.

Der Triathlon über die Ironman-Distanz geht am 31.08.2024 über die Bühne, bei dem es 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen zu absolvieren gilt. Die Ironman-Halbdistanz findet ebenfalls am 31.08.2024 statt über 1,9 km Schwimmen, 88 km Radfahren und 21 km Laufen. Ebenso am 31.08.2024 findet der Aquabike über die Ironman- und Halb-Distanz Bewerb statt, bei denen jeweils über die Distanzen nur der Schwimm- und Radbewerb zu absolvieren ist.

Am Sonntag, den 01.09.2024 wartet die Olympische-Distanz im Triathlon über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radeln und 10 km Laufen sowie die Sprint-Distanz über 0,75 km Schwimmen, 24,4 km Radfahren und 5 km Laufen. Hier werden 450 Einzelstarter auf der Olympischen-Distanz erwartet, was den AUSTRIA TRIATHLON PODERSDORF zur Veranstaltung mit den meisten Starter über diese Distanz in Österreich macht. Beim Einsteigerbewerb, der Sprint-Distanz, werden knapp 400 Athleten erwartet, die teilweise zum ersten Mal an einer Triathlon Startlinie stehen.