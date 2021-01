Die Protagonisten des SUB7 / SUB8 Triathlon Projekts

Jump to section

GEBURTSTAG: 23.04.1988

GEWICHT: 70 kg

GRÖßE: 184 cm

GEBURTSORT: Dewsbury, West Yorkshire, England

WOHNSITZ: Bramhope, West Yorkshire, England

AUSBILDUNG: Bradford Grammar School, Universität Leeds & Leeds Metropolitan University

TRIATHLON SEIT: 1997

PROFESSIONELL SEIT: 2007

TRAINIERT IN: West Yorkshire, England

TRAINER: Ian Mitchell, Mark Buckingham und Coz Tantrum

CHARITY: Brownlee Foundation

Biografie:

Alistair Brownlee ist zweimaliger Olympiasieger, zweimaliger ITU-Weltmeister und viermaliger Europameister. Er ist der einzige, der jemals olympisches Triathlon-Gold verteidigt hat, und der erste, der die ITU-Triathlon-Weltmeistertitel für Junior (2006), U23 (2008) und Elite (2009) gewonnen hat.

Seine Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 festigten seinen Status als einer der besten Athleten des Sports, aber sein größter Coup könnte noch vor ihm liegen, sowohl bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als auch bei der IRONMAN-World Championship

Alistair gewann die Junioren-Weltmeisterschaft 2006 und erkannte nach einem Medizinstudium in Cambridge, dass er professioneller Triathlet werden wollte. Er zog zurück nach Yorkshire, um eine Ausbildung zu absolvieren, während er einen Abschluss in Sportwissenschaft und Physiologie an der Leeds University machte.

Sein Wechsel auf die Langdistanz im Jahr 2019 verlief nicht ohne Probleme. Während er sich mit einem Sieg beim IRONMAN Irland (das Schwimmen musste abgesagt werden) für die Ironman-Weltmeisterschaft in Kona qualifizierte, rächte sich die mangelnde Erfahrung bei seinem ersten Rennen in Kona. Er nutzte die gewonnenen Erkenntnisse, um den Ironman Western Australia zu gewinnen und stellte einen neuen Streckenrekord auf.

Alistair hat auch über die halbe Distanz mit zwei Silbermedaillen bei der IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft Erfolg gehabt.