Die Rennwoche startet mit einem Knaller: Niemand geringeres als die zweifache ROTH-Siegerin Anne Haug wird am 7. Juli zum vierten Mal in Folge im Home of Triathlon an den Start gehen und komplettiert das weibliche Profifeld beim DATEV Challenge Roth.

Anne Haug ist schon voller Vorfreude auf den Sonntag: „Roth ist für mich einfach mein Heimrennen, deshalb freue ich mich ungemein wieder die tolle Stimmung aufzusaugen, die mir hoffentlich dabei hilft, wieder meine absolute Höchstleistung zu erreichen. Mein Start ist zwar recht kurzfristig, aber während der Saison ändern sich oftmals die Pläne. Als ich vor ein paar Wochen wieder mal Bilder vom Rennen aus Roth näher angesehen habe, ist der Entschluss gereift, dass ich Roth auch in diesem Jahr einfach nicht auslassen kann.“