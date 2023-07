Nach Abu Dhabi (VAE) und Besancon (FRA) siegte Florian Brungraber gestern auch bei seinem dritten Weltcupstart in dieser Saison. In Long Beach, an der kalifornischen Küste, überquerte der Oberösterreicher mit über drei Minuten Vorsprung die Ziellinie. Ganz zufrieden zeigt sich der Silbermedaillengewinner von Tokio aber nicht.

Nebel und viele Boote machten die Orientierung im Wasser nicht einfach. Hinzu kam, dass Brungrabers Schwimmbrille immer wieder anlief und ihn letztendlich zu einem kurzen Stopp zwangen. Der Wechsel danach funktionierte gut und auch wenn er dann am Rad seinen Vorsprung kontinuierlich ausbaute, konnte der Mühlviertler seine gewünschte Leistung am Handbike nicht ganz abrufen. „Heute ist nicht mehr gegangen“, so Brungraber über seinen Radpart. “Unterm Strich war es sicher ein solides und gutes Rennen. Ganz zufrieden bin ich aber nicht“, zeigt sich Brungraber selbstkritisch im Ziel.

Auf seiner Road to Paris 2024 sammelt der Oberösterreicher damit aber weitere wichtige Punkte und auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist – aktuell führt der 38-Jährige die Weltrangliste seiner Klasse an.