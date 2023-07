Der renomierte Sportsender – bekannt für seine Radsportübertragungen und den Triathlon in Kitzbühel – überträgt am Sonntag auch den Trumer Triathlon über die Mitteldistanz im Livestream.

Über 1.600 Starter aus über 13 Ländern, eine wunderschöne Streckenführung im hügeligen Salzburger Seenland und ein internationales Starterfeld mit dem Ziel, den Streckenrekord zu brechen: Beim Trumer Triathlon ist alles angerichtet für ein großes Sport-Spektakel im SalzburgerLand.

Dieses Wochenende dreht sich in der Region rund um Obertrum am See wieder alles um den Triathlon-Sport. Schwimmen, Radfahren und Laufen: Nur wer in allen drei Disziplinen eine Topleistung abrufen kann, wird am Ende ganz oben am Stockerl stehen. Die sportlichen Glanzlichter setzen am Sonntag die Topathleten in den beiden Königsdisziplinen: der Kurzdistanz und der Mitteldistanz. Während man bei der Kurzdistanz 1,5 km Schwimmen, 41,8 km Radfahren und 10 km Laufen muss, wird einem auf der Mitteldistanz noch mehr abverlangt. 1,9 km Schwimmen, 88,5 km Radfahren und 21,1 km Laufen.

Mit insgesamt 28 Pro-Athleten kann der Trumer Triathlon auch mit dem stärksten Teilnehmerfeld überhaupt aufwarten – die Jagd nach dem Streckenrekord von Triathlon-Legende Patrick Lange (3:55:04) ist trotz hochsommerlicher Temperaturen vorprogrammiert. „Der Streckenrekord ist meine große Motivation“, betont Vorjahressieger Ruben Zepuntke, der im Triathlon zu den stärksten Radfahrern der Welt zählt. „Im Vorjahr war ich auf zwei Minuten dran. Ich will meine Rekordzeit von der Radstrecke nochmals toppen und beim Laufen alles herausholen, damit ich mein Ziel realisieren kann.“

Die Hoffnung auf einen rotweißroten Spitzenplatz liegt auf Lukas Hollaus und auf den beiden Oberösterreichern Georg Enzenberger und Matthias Hohlrieder, die die Strecke sehr gut kennen. Vor allem Lukas Hollaus will bei seinem letzten Antreten beim Trumer Triathlon ohne Druck nochmals eine Spitzenleistung abrufen. „Ich habe beim Trumer Triahtlon viele schöne Momente erlebt und tolle Erfolge feiern können“, betont der Olympionike und gewährt Einblick in seine Taktik. „Ich werde das Feld nach dem Schwimmen von hinten aufrollen und versuchen, beim Laufen ganz nach vorne zu kommen.“

Bei den Damen wird es auf der Mitteldistanz zum Duell zwischen Staatsmeisterin Gabi Obmann und der Drittplatzierten vom Vorjahr Caro Lehrieder aus Deutschland kommen. Auf der Kurzdistanz werden Therese Feuersinger sowie Local Hero Katharina Loidl das international besetzte Starterinnenfeld auf Trab halten. „Es ist mein erster Start beim Trumer Triathlon über die Mitteldistanz“, erklärt Katharina Loidl. „Ich will so lang wie möglich bei den Besten mit dabei sein. Und wer weiß, was am Sonntag alles möglich ist.“