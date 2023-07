Nach 12 Jahren als CEO hat Andrew Messick angekündigt, dass er im Jahr 2023 von seiner Position als President & Chief Executive Officer der IRONMAN Group zurücktreten wird. Messick wird nach der Rekrutierung und Ernennung eines neuen CEOs weiterhin als Interessenvertreter und Mitglied des Verwaltungsrats tätig sein.

“CEO von The IRONMAN Group zu sein, war die berufliche Ehre meines Lebens – die sinnvollste und zielgerichtetste Arbeitserfahrung, die ich je gemacht habe – und ich bin voller Dankbarkeit für die Unterstützung meiner Teammitglieder, unserer Partner und der Athletengemeinschaft in den letzten 12 Jahren”, sagte Messick. “Ich habe alles, was ich habe, in diesen Job gesteckt und mein Leben wurde durch die Möglichkeit bereichert, unglaubliche Events zu organisieren, Athleten aus der ganzen Welt zu treffen und eine unglaublich engagierte Gruppe von Kollegen zu führen.”

Messick kam 2011 zur IRONMAN Group und leitete den Wandel der Organisation von einer Triathlon-Marke zum weltweit größten Veranstalter von Massensport-Veranstaltungen mit einem Portfolio von jährlich Hunderten von Veranstaltungen in mehr als 50 Ländern in den Bereichen Triathlon, Laufen, Trail-Running, Straßenradfahren und Mountainbiking, während er gleichzeitig digitale Trainingsplattformen und -programme für Athleten einführte. Zu den wichtigsten Marken, die neben den IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Triathlon-Serien erworben oder entwickelt wurden, gehören die UTMB® World Series, die Rock ‘n’ Roll Running Series, die Epic Series von Mountainbike-Veranstaltungen mit dem Absa Cape Epic als Mittelpunkt, der Standard Chartered Singapore Marathon™ und die virtuelle Radfahrplattform FulGaz®.

Messick fügte hinzu: “Ich bin stolz auf die Organisation, die wir aufgebaut haben, mit hochrangigen Führungskräften und einem globalen Team von engagierten Mitarbeitern, die das Rückgrat unseres Erfolgs bilden. In Kombination mit einer unterstützenden, langfristig orientierten Eigentümergruppe in Advance und Orkila Capital und einer leidenschaftlichen Basis von Athleten ist das Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt.”

Bevor er 2011 zu The IRONMAN Group kam, war Messick Präsident von AEG Sports, wo er eine führende Rolle für die Sportteams und -objekte des Unternehmens spielte, darunter die Amgen Tour of California, das Bay to Breakers-Eennen, die Euroleague Basketball und AEG China. Davor war Messick Senior Vice President, International für die National Basketball Association, wo er für die Überwachung des internationalen Netzwerks der NBA verantwortlich war und die Globalisierungsbemühungen der NBA leitete.

Messicks Liebe zum Ausdauersport spielte eine wichtige Rolle bei seiner Entscheidung, 2011 als CEO zur IRONMAN Group zu wechseln, und er war in den letzten 12 Jahren bei Hunderten von Veranstaltungen auf der ganzen Welt dabei. Andrew Messick hat vier IRONMAN®-Triathlons und Dutzende von IRONMAN® 70.3®-Events absolviert, darunter die IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft; er hat alle sechs Abbott World Marathon Majors absolviert, ist OCC-Finisher des UTMB Mont-Blanc und hat an Radsportveranstaltungen auf der ganzen Welt teilgenommen, darunter mehrere Haute Route-Events.

Messick schloss mit den Worten: “Es fällt mir schwer, diese Führungsrolle bei IRONMAN aufzugeben, denn ich liebe dieses Unternehmen sehr. Ich habe meine ersten IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Triathlons vor fast zwei Jahrzehnten absolviert, lange bevor ich mit der Organisation in Verbindung stand. Was ich bei den Rennen gelernt und gesehen habe, gehörte zu den bedeutendsten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe immer an die lebensverändernde Natur unserer Rennen, unserer Mission und unserer Marke geglaubt.”

In den letzten Jahren seit der COVID-19 Krise verblasste der Stern von Messick an der Spitze von IRONMAN.