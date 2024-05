1,5 Kilometer im Wasser, 40 Kilometer auf dem Fahrrad und zum Abschluss ein 10-Kilometer-Lauf: Das sind die Leistungen, die beim 35. Kalterer See Triathlon zu erbringen waren. Am Ende waren Rico Bogen und Alice Bagarello die Schnellsten.

Der Deutsche Rico Bogen hat den Wettkampf der Männer in Kaltern gewonnen. Der 24-Jährige war vor allem beim Radfahren eine Klasse für sich und distanzierte die Konkurrenz bei der 2. Disziplin deutlich. Beim abschließenden Lauf ließ Bogen nichts anbrennen und feierte einen ungefährdeten Sieg (1.51,10 Stunden). Über 3 Minuten war Thomas Previtali (2.) am Ende hinter dem Deutschen. Rang 3 ging an Thomas Steger, der nach einjähriger Dopingsperre ein beachtliches Comeback zeigte.