Ironman Europe wechselt zu Precision Hydration 1000 Elektrolyttabletten als offiziellem Getränkepartner

Ironman Europe gab kürzlich bekannt, dass Precision Fuel & Hydration – genauer gesagt die Precision Hydration 1000 Elektrolyttabletten – ab 2024 und darüber hinaus offizieller Getränkepartner auf der Strecke bei IRONMAN und IRONMAN 70.3 Events in Europa sein wird.

Triathleten in Nordamerika haben kürzlich erfahren, dass Mortal Hydration die Gatorade Endurance Formula ersetzen wird. Das erste Rennen mit Mortal Hydration war der Oceanside 70.3 im letzten Monat, und das letzte Ironman-Markenrennen in Nordamerika mit Gatorade-Produkten wird der 70.3 Muncie am 13. Juli sein.

Das erste Ironman Europe-Rennen mit Precision Hydration 1000 Tabletten wird der Ironman 70.3 Aix-en-Provence am 19. Mai sein.

Prevision Hydration PH 1000 Tabletten können bei unserem Partner fitomenal.at bestellt werden.

Was ist Precision Hydration?

Precision Fuel & Hydration wurde 2011 vom Briten Andy Blow gegründet, als “direkte Antwort auf das, was ich als Triathlet und Sportwissenschaftler in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren gelernt habe”, sagt Blow.

Nachdem Blow bei heißen Rennen unter Krämpfen litt, ließ er sich Anfang der 2000er Jahre einem medizinischen Schweißtest unterziehen – und stellte fest, dass er ein sogenannter “Salz-Schwitzer” ist. Um zu verhindern, dass andere Athleten aufgrund unzureichender Salzaufnahme mehrere Rennen verpassen, begann Blow nach eigenen Angaben mit der Entwicklung eines kommerziell erhältlichen Schweißtests – dem ersten Produkt von Precision Fuel & Hydration.

“[Nach der Entwicklung des Schweißtests haben wir] kurz darauf eine Reihe von Elektrolytgetränken mit unterschiedlichen Stärken auf den Markt gebracht”, sagt Blow.

Das Sortiment von Precision umfasst kaubare kohlenhydratreiche Gummibärchen, koffeinhaltige Gels, Elektrolyt-Tabs und Salztabletten. Alle Produkte sind auf der Verpackung mit einer großen Zahl gekennzeichnet, die im Allgemeinen dem Nährstoff entspricht, den die meisten Athleten in dem Produkt suchen.

Zum Beispiel haben ihre Salztabletten eine riesige “250” auf der Schachtel, um zu verdeutlichen, wie viele Milligramm Salz jede Pille enthält. Die “1000er” Elektrolyttabletten enthalten 1.000 mg Natrium.

Precision Hydration 1000 im Vergleich zu Gatorade und Mortal Hydration

Wie die nordamerikanischen Triathleten bereits bemerkt haben, wechseln die Ironman-Getränkepartnerschaften auf der Strecke von einem kohlenhydratreichen Getränk zu zwei elektrolytbasierten Getränken: Mortal Hydration und Precision Hydration 1000 Tabletten.

Im Folgenden ein Vergleich der Getränke Gatorade Endurance, Mortal Hydration und Precision 1000, standardisiert auf 0,75Liter-Portionen, was wahrscheinlich der Größe von Wasserflaschen entspricht, die Triathleten verwenden.