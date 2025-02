Es ist bereits einige Jahre her. Die hervorragende Triathletin Nathalie Birli kommt nach einer Trainingsausfahrt mit ihrem Rad in ihrer Umgebung plötzlich nicht mehr nach Hause. Birli bleibt verschwunden. Zugetragen im Jahr 2019. Die 26-jährige Triathletin Nathalie beginnt drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter wieder mit ihrem Training. Während sie eine Runde auf dem Rennrad dreht, kümmert sich ihr Mann Martin um das gemeinsame Baby. Als sie nach zwei Stunden nicht nachhause zurückkehrt, schlägt Martin Alarm. Die Polizei wird auf die Vermisstenanzeige aber noch nicht aktiv. Tatsächlich zählt jede Minute, denn Nathalie ist entführt worden. Als sie gefesselt in einem abgelegenen Haus wieder zum Bewusstsein kommt, realisiert sie, dass es für sie um Leben und Tod geht.

Im ORF wird die Geschichte mit einem unglaublichen Happy End für Birli erstmalig am 6. Februar um 20:15 Uhr übertragen. „Ohne jede Spur – Der Fall der Nathali B.“ ist ein packender True-Crime-Thriller, inspiriert von wahren Begebenheiten. Birli, gespielt von Luise von Finckh, wird als junge Triathletin beim Radtraining in der Nähe ihres Wohnorts bei Graz angefahren und entführt. Gefangen in einem abgelegenen Haus erkennt sie mit Schrecken, in welcher Gefahr sie sich befindet. In der Steiermark verfilmt und von Esther Rauch (‚Schnee‘) spannend in Szene gesetzt.

Im Anschluss folgt „Das zweite Leben der Nathalie“