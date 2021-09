Vor wenigen Tagen hatte IRONMAN CEO Andrew Messick anklingen lassen, dass die IRONMAN World Championship zukünftig auch ausserhalb von Kailua-Kona, Hawaii stattfinden kann. Nur wenige Tage später kam in einer kurzen Pressemitteilung die Ankündigung von IRONMAN, dass die IRONMAN World Championship 2021 am 7. Mai 2022 in Utah, St. George stattfinden wird. Der kurzfristig anberaumte Termin im Februar auf Hawaii gab nachträglich gesehen doch keine Planungssicherheit. Aufgrund der regulären Tourismusaktivitäten standen für die Athleten weder Unterkünfte noch Mietwagen im Februar zur Verfügung.

Bereits qualifizierte Athleten haben die Chance, in Utah zu starten oder 2022 am 6. und 8. Oktober auf Hawaii. Am 6. Oktober starten die Profi Frauen und am 8. Oktober die Profi Herren. Über die Aufteilung der Age Group Athleten hat IRONMAN noch keine Entscheidung getroffen.

Alle, bereits für den IRONMAN St. George angemeldeten Teilnehmen können weiterhin in St. George starten – zusätzlich kommen noch die qualifizierten Athleten für die World Championship. Ähnlich wie bei der Challenge The Championship in Samorin starten Age Group und World Championship Athleten gemeinsam. Allerdings werden nicht die besten Athleten zu den Age Group World Champions gekürt, sondern nur jene, die sich zuvor qualifiziert haben.

Für die Profi Athleten – für IRONMAN laut eigenen Aussagen im Fokus – stellt sich nun die Frage nach der Saisonplanung. Nach der World Championship im Mai müssen sich die Athleten für den Oktober Termin noch qualifizieren. Das wären drei Langdistanzen binnen sechs Monaten auf höchstem Level. Eine Herausforderung für Körper, Geist und Trainer.