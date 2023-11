Die von Amazon produzierte Serie umfasst insgesamt vier Folgen, die seit dem 28. November zur Verfügung stehen.

In den Folgen der mehrteiligen Serie wird ein kritischer Blick auf Jan Ullrichs außergewöhnliche Karriere, seine Erfolge, die Abstürze und seine Persönlichkeit geworfen. Dies erfolgt aus mehreren Perspektiven.

Wer kommt in der Doku zu Wort?

Die Doku-Serie enthält wird neben Jan Ullrich selbst auch mehrere exklusive Interviews beinhalten. Die Zuschauer erwartet ein ehrliches und umfassendes Porträt des ehemaligen Ausnahmeathleten. Unter anderem tauchen Richard Virenque, Ivan Basso, Bjarne Riis oder Lance Armstrong auf. Selbst der spanische Sportmediziner Eufemiano Fuentes, der durch den Doping-Skandal zu fragwürdigem Weltruhm gelangte, darf in der Doku seine Sicht der Dinge darstellen. Auch Christian Frommert, der damalige Kommunikationschef des T-Mobile Teams kommt zu Wort

“Jan Ullrich – Der Gejagte”: Worum geht es in der Doku?

In der exklusiven Doku-Serie “Jan Ullrich – Der Gejagte” wird die Karriere des ehemaligen deutschen Radsportprofis ausführlich betrachtet, inklusive seiner Erfolge, Abstürze und seiner Persönlichkeit. Nachdem Jan Ullrich ein deutschlandweit gefeierter Sportstar war, erlebte er einen tiefen Absturz durch Doping und Eskapaden, doch mittlerweile hat er sich stabilisiert und ist wieder regelmäßig mit dem Rad aktiv. Bereits im September 2022 kündigte der ehemalige Tour-de-France-Sieger an, dass er in der Serie seine Geschichte erzählen wird, dabei kommen auch mehrere bekannte Weggefährten zu Wort.

Ullrichs Sieg bei der Tour de France löste in Deutschland einen Radsport-Boom aus. Doch 2006 wurde er kurz vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt von seinem Team suspendiert, aufgrund seiner Verbindungen zu Fuentes. Der Internationale Sportgerichtshof Cas sperrte Ullrich 2012 für zwei Jahre und erkannte ihm den Gesamtsieg bei der Tour de Suisse 2006 sowie die Etappenerfolge beim Giro d’Italia 2006, bei der Deutschland Tour 2005 und bei der Tour de Suisse 2005 und 2006 ab.

Die vier Folgen

Bergauf

Jan Ullrich ist 25 Jahre nach seinem Toursieg zurück in Paris, am Finaltag der 109. Tour de France. Der Athlet aus Rostock feierte hier seinen größten Erfolg, heute ist er persona non grata für die Verantwortlichen. In Rostock trifft er auf seinen ersten Trainer Peter Sager und erinnert sich an der Radrennbahn Rostock an seine Kindheit zwischen Leistungssport und der Suche nach einer Vaterfigur. In Gelb

Jan Ullrich stach schon immer aus der breiten Masse heraus. Gemeinsam mit Freund André Korff ging es für die beiden Jugendlichen an die Elite-Sportschule in Berlin. Und damit hinein in das Leistungssportsystem der DDR. Nach der Wende wird Ullrich Profi bei Team Telekom. Deutschland soll eine neue Sportlegende bekommen. Armstrong

Schnell wird Jan Ullrich das „goldene Kind“ des Radsports. 1997 gewinnt er die Tour de France. Rote Teppiche warten, Fernsehsender reißen sich um ihn. Doch der Erfolg kommt mit einem Preis. Das müssen neben Jan Ullrich auch Konkurrenten, wie Marco Pantani erfahren. Seine Mutter berichtet vom einsamen Drogentot des Italieners. Doping wird zum beherrschenden Thema im Radsport. Unerlaubte Waffen

Jan Ullrichs Karriere endet 2006 mit einem Knall: Dopingermittlungen und Suspendierung. Es folgt der persönliche Absturz. Erst Alkohol, dann Drogen. Jan Ullrich versinkt in einem mentalen Loch. Bis heute kämpft er damit sich aus diesem Loch herauszuziehen. Es soll gelingen über seine „Retour in Leben“. Erst das Vergangene aufarbeiten, dann mit konkreten Plänen in die Zukunft starten.

Im Podcast “Hotel Matze” spricht Ullrich auch ausführlich über sein Dopinggeständnis.