Erneut wenige Überraschungen gibt es bei der Vergabe der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Triathlon. Insgesamt wurden 24 Bewerbungen für 8 Meisterschaftsbewerbe abgegeben.

Triathlon – Supersprint

Die Österreichischen Meisterschaften der Nachwuchsathleten werden erstmalig in Wien ausgetragen. Der Seestadt Triathlon erhielt im dritten Veranstaltungsjahr erstmalig den Zuschlag für eine Meisterschaft.

Triathlon – Sprintdistanz

In Tirol beim Thiersee-Triathlon werden erstmalig die Sprintdistanz Staatsmeisterschaften ausgetragen. Windschattenfahren ist hier in allen Altersklassen verboten.

Triathlon – Olympische Distanz

Über die Olympische Distanz werden die Staatsmeisterschaften nach 2021 wieder beim Mostiman am Wallsee ausgetragen. Nach der Sprintdistanz und der Supersprintdistanz im Jahr 2023 erhält erneut der Mostiman den Zuschlag und trägt als einziger Veranstalter seit 2020 jährlich Meisterschaften aus, was für die Qualität der Veranstaltung spricht.

Triathlon – Mitteldistanz

Den Zuschlag über die Mitteldistanz bekam die Challenge St. Pölten. Der Österreichische Triathlonverband begründet die Vergabe an die Challenge St. Pölten: “Hauptgrund war, dass sich die Veranstalter in St. Pölten in den letzten fünf Jahren viermal beworben haben und den Zuschlag bisher noch nie erhalten haben.”

Triathlon – Langdistanz

Auf der Langdistanz wechseln sich auch weiterhin der Austria Triathlon Podersdorf mit dem IRONMAN Austria ab. Im Jahr 2024 werden die Langdistanz-Staatsmeisterschaften wieder beim Austria-Triathlon in Podersdorf vergeben.

Duathlon – Standard

Der Duathlon-Klassiker aus Maissau – der Maissauer 2/4 Duathlon trägt die Staatsmeisterschaften im Duathlon 2024 aus.

Aquathlon

Beim Steeltownman Linz kämpfen die Athleten um den Österreichischen Meistertitel im Aquathlon

Wintertriathlon

Leider gibt es keine Vergabe im Wintertriathlon