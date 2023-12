Der DATEV Challenge Roth, der größte Langstreckentriathlon der Welt, bleibt auch im Jahr 2025 am ersten Juli-Wochenende. Der Termin ist nun offiziell auf den 6. Juli festgelegt.

Nachdem TEAMCHALLENGE und Ironman gemeinsam die Termine für Deutschlands größte Langstreckenrennen vereinbart haben, wie es in den vergangenen Jahren üblich war, soll durch diese koordinierte Terminierung das bestmögliche Ergebnis für Athleten, Medien, Triathlon-Fans und Aussteller der Expo sichergestellt werden.

Rennleiter Felix Walchshöfer hob die Bedeutung der Abstimmung der Termine für die großen deutschen Triathlon-Rennen hervor und dankte insbesondere Oliver Schiek von Ironman. “Der Austausch mit Oli hat immer perfekt funktioniert, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte mich auch bei den Behörden für den unkomplizierten Dialog bei der Terminvergabe bedanken. Nur durch diese gemeinsamen Arrangements können wir Triathlon-Fans in Deutschland und der Welt das beste Erlebnis bieten.”

Die Anmeldung für den DATEV Challenge Roth 2025 soll am 7. Juli 2024, also einen Tag nach dem Rennen, vor Ort in Roth und eine Woche später online stattfinden. Der 2024er Bewerb war nach nur 40 Sekunden ausgebucht.