Zusätzliche Startplätze für die ÖSTM Triathlon Langdistanz 2026

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖSTM) über die Triathlon Langdistanz finden 2026 im Rahmen des ausverkauften IRONMAN Kärnten, Klagenfurt – Austria am 14. Juni 2026 statt.
Aufgrund des Staatsmeisterschaftsstatus hat der Österreichische Triathlonverband (ÖTRV) zusätzliche Startplätze vom Veranstalter erhalten. Diese Plätze werden exklusiv an Ö(ST)M-wertungsberechtigte Athleten vergeben, die 2026 eine ÖTRV-Jahreslizenz lösen.
Anmeldung und Fristen
Wichtig: Diese Vorregistrierung ist nur für Athleten erforderlich, die noch keinen Startplatz für den IRONMAN Kärnten 2026 haben. Bereits angemeldete Athleten nehmen automatisch an der Ö(ST)M-Wertung teil.
- Vorregistrierung erforderlich: Um einen der zusätzlichen Startplätze zu erhalten, ist eine Vorregistrierung über das Online-Meldeformular des ÖTRV notwendig. Link: https://www.triathlon-austria.at/de/sport/oestm-langdistanz-2026/anmeldung-startplatz-ironman-austria-2026
- Meldefrist: Das ÖTRV-Meldeportal ist seit Montag, 17. November 2025, 10:00 Uhr geöffnet. Anmeldeschluss ist Freitag, 28. November 2025, 10:00 Uhr. Nach diesem Termin sind keine Vorregistrierungen mehr möglich.
Vergabe der Startplätze
Sollte die Nachfrage die Anzahl der verfügbaren Startplätze übersteigen, erfolgt die Auswahl nach folgender Prioritätenreihung:
|Priorität
|Zielgruppe
|1
|ÖTRV Langdistanz Nationalteam 2026
|2
|Österreichische Staatsbürger und ÖTRV Jahreslizenznehmer 2025 (oder früher) mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen.
|3
|Alle anderen Athleten, die für die Ö(ST)M 2026 wertungsberechtigt sind, mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen.
- Innerhalb der jeweiligen Prioritätsgruppe gilt das Prinzip: „first come – first served“.
- Ausschluss: Athleten, die nicht für die ÖSTM oder ÖM wertungsberechtigt sind, können nicht berücksichtigt werden.
Zuteilung und Bezahlung
- Zusage: Alle erfolgreichen Bewerber:innen erhalten am 02. Dezember 2025 eine E-Mail vom IRONMAN-Veranstalter. Diese enthält einen persönlichen Link zur finalen Registrierung und Bezahlung.
- Kosten: Die Gesamtkosten für den Startplatz betragen 875,90 EUR.
- Frist zur Bezahlung: Die Anmeldung beim Veranstalter muss spätestens bis zum 12. Dezember 2025 über den zugesandten Link abgeschlossen werden.
- WICHTIG: Eine nicht fristgerechte Anmeldung führt zum Verlust des Startplatzes.
HINWEIS: Ein Startplatz kann nicht von einem anderen IRONMAN-Rennen auf den IRONMAN Kärnten 2026 übertragen oder verschoben werden. Die Vorregistrierung über den ÖTRV ist eine Neuanmeldung.