    Zusätzliche Startplätze für die ÖSTM Triathlon Langdistanz 2026

    Getty Images for IRONMAN
    Beste Stimmung vor dem Start des IRONMAN Austria 2022

    Die Österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖSTM) über die Triathlon Langdistanz finden 2026 im Rahmen des ausverkauften IRONMAN Kärnten, Klagenfurt – Austria am 14. Juni 2026 statt.

    Aufgrund des Staatsmeisterschaftsstatus hat der Österreichische Triathlonverband (ÖTRV) zusätzliche Startplätze vom Veranstalter erhalten. Diese Plätze werden exklusiv an Ö(ST)M-wertungsberechtigte Athleten vergeben, die 2026 eine ÖTRV-Jahreslizenz lösen.

    Anmeldung und Fristen

    Wichtig: Diese Vorregistrierung ist nur für Athleten erforderlich, die noch keinen Startplatz für den IRONMAN Kärnten 2026 haben. Bereits angemeldete Athleten nehmen automatisch an der Ö(ST)M-Wertung teil.

    Vergabe der Startplätze

    Sollte die Nachfrage die Anzahl der verfügbaren Startplätze übersteigen, erfolgt die Auswahl nach folgender Prioritätenreihung:

    Priorität Zielgruppe
    1 ÖTRV Langdistanz Nationalteam 2026
    2 Österreichische Staatsbürger und ÖTRV Jahreslizenznehmer 2025 (oder früher) mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen.
    3 Alle anderen Athleten, die für die Ö(ST)M 2026 wertungsberechtigt sind, mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen.
    • Innerhalb der jeweiligen Prioritätsgruppe gilt das Prinzip: „first come – first served“.
    • Ausschluss: Athleten, die nicht für die ÖSTM oder ÖM wertungsberechtigt sind, können nicht berücksichtigt werden.

    Zuteilung und Bezahlung

    • Zusage: Alle erfolgreichen Bewerber:innen erhalten am 02. Dezember 2025 eine E-Mail vom IRONMAN-Veranstalter. Diese enthält einen persönlichen Link zur finalen Registrierung und Bezahlung.
    • Kosten: Die Gesamtkosten für den Startplatz betragen 875,90 EUR.
    • Frist zur Bezahlung: Die Anmeldung beim Veranstalter muss spätestens bis zum 12. Dezember 2025 über den zugesandten Link abgeschlossen werden.
    • WICHTIG: Eine nicht fristgerechte Anmeldung führt zum Verlust des Startplatzes.

    HINWEIS: Ein Startplatz kann nicht von einem anderen IRONMAN-Rennen auf den IRONMAN Kärnten 2026 übertragen oder verschoben werden. Die Vorregistrierung über den ÖTRV ist eine Neuanmeldung.

    Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

