Zusätzliche Startplätze für die ÖSTM Triathlon Langdistanz 2026

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften (ÖSTM) über die Triathlon Langdistanz finden 2026 im Rahmen des ausverkauften IRONMAN Kärnten, Klagenfurt – Austria am 14. Juni 2026 statt.

Aufgrund des Staatsmeisterschaftsstatus hat der Österreichische Triathlonverband (ÖTRV) zusätzliche Startplätze vom Veranstalter erhalten. Diese Plätze werden exklusiv an Ö(ST)M-wertungsberechtigte Athleten vergeben, die 2026 eine ÖTRV-Jahreslizenz lösen.

Anmeldung und Fristen

Wichtig: Diese Vorregistrierung ist nur für Athleten erforderlich, die noch keinen Startplatz für den IRONMAN Kärnten 2026 haben. Bereits angemeldete Athleten nehmen automatisch an der Ö(ST)M-Wertung teil.

Vorregistrierung erforderlich: Um einen der zusätzlichen Startplätze zu erhalten, ist eine Vorregistrierung über das Online-Meldeformular des ÖTRV notwendig. Link: https://www.triathlon-austria.at/de/sport/oestm-langdistanz-2026/anmeldung-startplatz-ironman-austria-2026

Meldefrist: Das ÖTRV-Meldeportal ist seit Montag, 17. November 2025, 10:00 Uhr geöffnet. Anmeldeschluss ist Freitag, 28. November 2025, 10:00 Uhr. Nach diesem Termin sind keine Vorregistrierungen mehr möglich.

Vergabe der Startplätze

Sollte die Nachfrage die Anzahl der verfügbaren Startplätze übersteigen, erfolgt die Auswahl nach folgender Prioritätenreihung:

Priorität Zielgruppe 1 ÖTRV Langdistanz Nationalteam 2026 2 Österreichische Staatsbürger und ÖTRV Jahreslizenznehmer 2025 (oder früher) mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen. 3 Alle anderen Athleten, die für die Ö(ST)M 2026 wertungsberechtigt sind, mit der Verpflichtung, eine Lizenz für 2026 zu lösen.

Innerhalb der jeweiligen Prioritätsgruppe gilt das Prinzip: „first come – first served“ .

. Ausschluss: Athleten, die nicht für die ÖSTM oder ÖM wertungsberechtigt sind, können nicht berücksichtigt werden.

Zuteilung und Bezahlung

Zusage: Alle erfolgreichen Bewerber:innen erhalten am 02. Dezember 2025 eine E-Mail vom IRONMAN-Veranstalter. Diese enthält einen persönlichen Link zur finalen Registrierung und Bezahlung.

Kosten: Die Gesamtkosten für den Startplatz betragen 875,90 EUR.

Frist zur Bezahlung: Die Anmeldung beim Veranstalter muss spätestens bis zum 12. Dezember 2025 über den zugesandten Link abgeschlossen werden.

Die Anmeldung beim Veranstalter muss über den zugesandten Link abgeschlossen werden. WICHTIG: Eine nicht fristgerechte Anmeldung führt zum Verlust des Startplatzes.