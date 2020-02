Nach der witterungsbedingten Absage der Österreichischen (Staats-) Meisterschaften Wintertriathlon im Wintertriathlon in Zeltweg sprangen kurzfristig die Organisatoren des ICEMAN Wintertriathlons in Villach ein. Am Samstag, 7. März 2020 werden somit die ersten Österreichischen Staatsmeisterschaften vergeben.

Die Loipen in Villach befinden sich in einem ausgezeichneten Zustand. Auch die Wetterprognose verspricht ein Winterspektakel.